WhatsApp è uno strumento sempre più indispensabile, sia in ambito personale che in ambito professionale. Un tempo si dava il numero di telefono, oggi si dà il numero di WhatsApp (che peraltro è la stessa cosa). Un tempo si mandavano gli SMS e oggi si inviano i messaggi WhatsApp. Questo strumento di messaggistica è indubbiamente utilissimo, ma ha anche i suoi svantaggi. Per esempio, WhatsApp impone una costante esposizione pubblica anche verso persone da cui magari vorremmo nasconderci.

Uno degli aspetti che moltissimi tendono a dimenticare di WhatsApp è la visibilità del loro profilo. Chi accede al nostro profilo WhatsApp vede le nostre informazioni personali a partire dalla foto. Tuttavia, per ragioni personali si potrebbe voler nascondere la nostra immagine a specifiche persone. I motivi possono essere vari da quelli di natura professionale a quelli personali. Per esempio, qualche hacker potrebbe utilizzare la nostra foto e i nostri dati per creare un falso profilo. Salvaguardare la propria privacy è diventato sempre più importante. WhatsApp mette a disposizione molti strumenti per limitare o per celare i nostri dati personali ai contatti.

Alcuni scelgono di non mettere una foto sul profilo per evitare di mostrarla a qualcuno di indesiderato. Tuttavia, questa scelta va a scapito anche di chi vorremmo che vedesse la nostra foto. WhatsApp ci permette di mostrare l’immagine del profilo solo ai contatti che scegliamo. O meglio possiamo nascondere la nostra foto su WhatsApp a contatti specifici. Ecco come fare.

Il quasi sconosciuto segreto di WhatsApp per nascondere la foto del profilo solo ad alcuni contatti ed essere visibile agli altri

Apriamo WhatsApp e clicchiamo sui tre puntini in alto a destra.

Poi clicchiamo sulla voce impostazioni. Si aprirà un menù con molte opzioni, scegliamo la voce account e una volta aperta la finestra clicchiamo sulla prima voce, privacy. A questo punto scegliamo l’opzione immagini del profilo e si aprirà una pagina che riporta le seguenti scelte: tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto, nessuno.

Flaggando tutti significa che tutti possono vedere la nostra immagine del profilo. Invece, flaggando la voce i miei contatti, tutti i contatti memorizzati sul telefono possono vedere l’immagine del profilo. Flaggando la voce i miei contatti eccetto, si possono selezionare i contatti a cui non vogliamo mostrare l’immagine del profilo. Flaggando la voce nessuno, da quel momento nessun contatto potrà vedere la nostra immagine del profilo. Per sfruttare il quasi sconosciuto segreto di WhatsApp per oscurare la nostra foto, bastano pochi minuti e la nostra privacy sarà tutelata.

WhatsApp è in continua evoluzione, non solo per fornirci nuovi servizi ma anche per aumentare la sicurezza. Questo richiede continui aggiornamenti e porta WhatsApp ad escludere alcune vecchie versioni di sistemi operativi nell’utilizzo del programma. Nelle prossime settimane alcuni aggiornamenti impediranno ad alcuni modelli di smartphone di utilizzare il programma di messaggistica. Gli apparecchi interessati sono soprattutto alcuni modelli di iPhone. Per evitare di trovarsi tagliati fuori dal sistema di messaggistica improvvisamente conviene verificare se il nostro modello non sia tra gli esclusi. In questo caso occorrerà inevitabilmente passare a un modello di smartphone più recente. Oppure potrebbe essere l’occasione per cancellare WhatsApp dalla nostra vita.

Approfondimento

Chi riceve questo messaggio da WhatsApp è in un bel guaio perché la chat smetterà di funzionare improvvisamente