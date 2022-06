C’è un tempo per tutto, anche per essere belle e belli. Ecco perché gli esperti di chirurgia estetica sconsigliano alcuni interventi in estate. Chi vuole fare alcuni ritocchini, o chi vuole migliorare il suo aspetto con alcune operazioni di chirurgia, dovrebbe evitare il periodo estivo. Ecco gli interventi che è meglio rimandare all’autunno. Sembra incredibile ma la pandemia ha accentuato il ricorso alla chirurgia estetica in America e in Europa. Le richieste di trattamenti estetici negli ultimi due anni sono aumentate moltissimo. Gli psicologi sostengono che l’incremento delle videoconferenze, e quindi la sovraesposizione alla webcam, abbia aumentato il desiderio di correggere alcuni difetti, specialmente del viso.

Con l’arrivo dell’estate gli specialisti consigliano prudenza nell’effettuare alcuni interventi estetici. Infatti, il caldo e i forti raggi solari possono essere un fattore di disturbo per chi subisce un intervento. A differenza di ciò che pensano molti, la stagione estiva in alcuni casi non facilita la ripresa post operatoria.

Per chi cerca l’eterna bellezza questi interventi al corpo sono assolutamente da evitare in estate

Per esempio, prendiamo gli interventi al setto nasale. La medicina ci dice che il naso è molto sensibile al caldo e al sole. Effettuare una rinoplastica d’estate non è l’idea migliore, perché il calore e l’esposizione ai raggi solari potrebbero favorire un gonfiamento. Chi volesse mettere in preventivo questa operazione sfruttando i giorni di ferie, dovrebbe prendere in considerazione l’idea di rinviare l’intervento all’autunno o meglio all’inverno.

Anche chi volesse fare un intervento di liposuzione, dovrebbe prendere in considerazione l’idea di spostare l’intervento in stagioni più fresche. Infatti, il decorso postoperatorio richiede un mese nel quale si devono portare in genere i collant. Questa necessità ovviamente può creare del disagio in una stagione calda a meno che non si viva in un posto molto fresco. Chi volesse fare questo intervento in estate potrebbe pensare di avere un decorso post operatorio in una località di montagna.

Per chi cerca l’eterna bellezza, anche le cicatrici sono un problema della stagione estiva. Infatti le ferite postoperatorie che si devono rimarginare, non devono essere esposte al sole. Così chi si deve fare una blefaroplastica od un lifting, magari al viso, dopo l’operazione non può passare la giornata ad abbronzarsi. Il decorso post operatorio richiede di stare lontani da raggi solari.

3 trucchi per mantenersi sempre giovani

Oggi, grazie ai progressi della medicina estetica è più facile riuscire a mantenere un aspetto giovanile più a lungo. Tuttavia, gli interventi non possono fare miracoli e il corpo e l’organismo, dovrebbero essere aiutati anche in altro modo. Per esempio ci sono 3 trucchi che possono rallentare l’invecchiamento e che tutti possono adottare. Si può cercare di allungare il più possibile la giovinezza attraverso una dieta antiage specifica. Anche le ore di sonno per notte hanno la loro importanza nel mantenersi giovani, specialmente mentalmente. Infine chi vuole mantenersi giovane e in salute il più possibile, dovrebbe effettuare regolarmente una specifica attività fisica.

