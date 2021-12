Il periodo natalizio è sicuramente un’occasione per visitare la famiglia e i parenti. Chi vive lontano dai propri affetti sfrutta le vacanze di dicembre per fare un salto nel paesino d’origine. Oppure può capitare che siano i parenti a visitarci in occasione del Natale. Sicuramente questo periodo è un momento di aggregazione e gioia.

Il fatto è che spesso e volentieri ci si trova casa occupata da mamme e suocere sempre lì a commentare tutto. L’organizzazione della casa, la lavanderia, la cucina o la polvere in salotto. Quindi per correre ai ripari siamo lì con scopa e mocio a pulire incessantemente prima che arrivino tutti.

Ecco come fare le pulizie natalizie in modo furbo e veloce ora che parenti e amici stanno per invadere casa

In realtà possiamo risparmiarci tanta fatica inutile, basta conoscere giusto qualche trucco. Infatti i nostri ospiti a meno che non siano veri e propri ficcanaso non andranno a controllare tutto. L’importante è pulire alla perfezione dei punti strategici che saltano subito all’occhio.

Prima di tutto sistemiamo tutti gli oggetti fuori posto come borse, cappotti e cappelli. Lasciamo l’attaccapanni sgombro e riponiamo il resto nell’armadio. Se dovessero servirci per uscire all’ultimo momento andremo a recuperarli senza affollare la casa. In più così i nostri ospiti potranno riporre le giacche senza doverle posizionare sul letto della nostra camera.

Il bagno deve essere splendente

È una delle zone della casa che ci tocca pulire a fondo soprattutto quando abbiamo ospiti. Sia per una questione di igiene e pulizia che per fare bella figura. Lasciamo asciugamani puliti per ogni ospite se dovessero rimanere a dormire.

Per la cucina puliamo bene le superfici ma non serve lucidare anche i fornelli e le maniglie dei pensili. L’importante è che ci sia un buon profumo di pulito e nessuna macchia in vista. Procuriamoci anche tutti i tegami necessari e teniamoli a portata per le cene con tanti ospiti. Idem per il servizio di piatti, tiriamo fuori quello delle occasioni.

Per finire il trucco che ci farà fare sempre bella figura. Può capitare che sfugga qualche macchiolina di calcare qua e là. Nessuno si metterà a giudicarci per questo, ma sicuramente una delle cose che guarderanno è il pavimento. Quando il pavimento è pulito dà subito la sensazione di una casa ben ordinata e organizzata. Ecco che basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni.

Insomma, ecco come fare le pulizie natalizie in modo furbo e veloce ora che parenti e amici stanno per invadere casa. Non c’è bisogno di affannarsi per avere una casa impeccabile e pulita in ogni angolo remoto. L’importante è detergere i punti strategici e poi appena abbiamo tempo proseguire con il resto. Come dire, il trucco c’è ma non si vede.

