Se vogliamo avere uno splendido orto nei prossimi mesi, dobbiamo pianificare tutto con largo anticipo. È vero che l’inverno è un momento di riposo e le coltivazioni in questo momento sono piuttosto poche. Non per questo, però, dobbiamo trascurare l’orto, ma anzi dobbiamo portarci avanti per prepararci alla bella stagione.

Ci sono alcuni lavori che vanno fatti proprio in questo periodo, per massimizzare i risultati tra tre o quattro mesi. Facciamo questi fondamentali lavori nell’orto a gennaio per una primavera ricca di ortaggi deliziosi.

Ecco che cosa dobbiamo fare

La terra deve essere pronta per accogliere le coltivazioni che pianteremo tra qualche mese. Per cui è importante preparare l’humus che diventerà poi il nostro fertilizzante. Per farlo avremo bisogno di concime, terriccio e soprattutto di lombrichi. Saranno loro a lavorare la terra e a produrre l’humus. Se iniziamo in queste settimane, in primavera avremo un concime tutto naturale che ci garantirà una grande resa.

Una volta che abbiamo preparato il composto di terra e concime, e che i lombrichi si sono messi al lavoro, vanghiamo frequentemente. Movimentando spesso la terra con la vangatura, riusciremo a renderla più fertile, diffondendo l’humus in profondità. Questo è forse il lavoro più importante del mese, perché ci permette di rendere fertile la terra con largo anticipo e senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Ovviamente, prima di preparare il terreno, assicuriamoci che le temperature siano adatte. Se fa molto freddo e la terra gela spesso, allora non è pronta. Se invece viviamo in una zona dove le temperature sono accettabili, possiamo già iniziare.

Facciamo poi manutenzione degli attrezzi e se ci manca qualcosa andiamo già a comprarlo, magari sfruttando qualche offerta se ne troviamo. Inoltre, pianifichiamo i prossimi mesi, decidendo in anticipo che cosa piantare e in quali zone dell’orto, così da preparare tutti gli spazi.

Non dimentichiamo, poi, un’ultima cosa: anche a gennaio possiamo piantare qualche ortaggio. Aglio, piselli, e scalogno, ad esempio, possono essere coltivati già oggi. Quindi, è anche importante godere dei frutti del nostro lavoro in questo periodo. Una volta finito il ciclo vitale, queste coltivazioni lasceranno nel terreno delle sostanze utili alla crescita di altri ortaggi durante la primavera.

Non solo l’orto, ma anche balconi e giardini non sono da trascurare in questo periodo. A proposito, avremo balconi e giardini di straordinaria bellezza se pianteremo queste meravigliose piante invernali.