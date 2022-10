Come preparare la confettura di melograno e conservarla correttamente

I mesi di settembre, ottobre e novembre sono ideali per raccogliere i melograni. Questi frutti crescono sull’albero che porta lo stesso nome del frutto e appartiene alla famiglia delle Lythraceae. Si può chiamare anche melagrana ed è presente nella macchia mediterranea da millenni. Come ogni frutto, anche il melograno ha enormi benefici per la nostra salute.

Questo frutto si presenta come una mela, la buccia è di colore rosso e all’interno è pieno di chicchi che prendono il nome di arilli. Questi chicchi sono la parte commestibile del melograno. Sono un po’ aciduli, ma contengono molte sostanze utili per l’organismo. Ecco perché si possono usare anche per preparare una marmellata. Vedremo, infatti, come preparare la confettura di melograno fatta in casa.

Non è difficile realizzare una marmellata con i frutti di stagione. È un procedimento che le nonne tramandano da generazioni e generazioni. Tuttavia, spesso molte persone sottovalutano alcuni aspetti importanti. Vedremo come conservarla correttamente e gli errori da evitare.

Come preparare la confettura di melograno fatta in casa

Un prodotto fatto in casa è sinonimo di genuinità e di qualità, ecco perché sarebbe opportuno cimentarsi anche nella preparazione della confettura di melograno, o melagrana. È un po’ insolita, è vero, ma molto gustosa.

Gli ingredienti necessari sono:

3 melograni;

1 mela;

300 g di zucchero di canna;

2 cucchiai di rum;

un po’ di pepe.

Naturalmente prima di raccogliere tutti gli ingredienti per la preparazione, occorre prendere i vasetti appositi con chiusura ermetica, lavarli e sterilizzarli nel modo giusto. Fatto questo si può iniziare con il procedimento della ricetta.

Per prima cosa tagliare a cubetti la mela, dopo averla sbucciata e privata del torsolo. Poi occorre tagliare a metà i melograni e spremerli come se fossero delle arance nello spremiagrumi. Filtrare il succo e poi preparate una pentola in cui mettere subito lo zucchero e i cubetti di mela.

Accendere il fuoco, a fiamma bassa, e cuocere per una decina di minuti prima di inserire il succo di melograno. Aggiungere rum e pepe e cuocere fino alla giusta consistenza. La confettura andrà poi messa nei vasetti ancora calda. Capovolgere i vasetti, una volta chiusi correttamente, e tenerli così per circa 15 minuti.

Infine, riportarli alla loro posizione originale e metterli a raffreddare in luogo fresco e asciutto, senza umidità. In questo modo la marmellata o confettura di melograno sarà davvero ottima.

Come conservare la confettura di melograno nel modo giusto

La confettura di melograno si può conservare in vasetti chiusi ermeticamente e posizionati in un luogo fresco e areato. Questo si può fare per 3-4 mesi. Tuttavia, una volta aperto un vasetto, questo deve essere conservato in frigorifero per alcuni giorni, ma non più di una settimana.

Gli errori da evitare

Ci sono alcuni errori da evitare e consigli pratici per non sbagliare e per avere una marmellata fatta in casa perfetta. Ecco quali sono:

mai scegliere frutti immaturi; i melograni scelti per la marmellata devono essere maturi al punto giusto, altrimenti avranno un cattivo sapore;

meglio affidarsi ai propri occhi e al proprio gusto, quindi prima di fermare la cottura osservare la consistenza e metterne un po’ su un piattino per una prova;

aspettare qualche giorno dalla preparazione prima di gustarla perché deve avere il tempo di amalgamarsi in tutti gli ingredienti usati;

scrivere etichette con il giorno di preparazione può aiutare molto;

mai esporre i vasetti alla luce del sole;

mai dimenticarsi o sottovalutare l’operazione di sanificazione dei vasetti prima di mettere la marmellata.

I benefici del melograno

La confettura di melograno contiene poche calorie. È utile, infine, sapere anche cosa contiene il melograno. Questo ha grandi quantità di potassio e fosforo, ma anche magnesio e ferro. Contiene molta vitamina C e antiossidanti.

Diversi studi hanno dimostrato che i benefici del melograno sono molti: fa bene allo stomaco, combatte le impurità presenti nell’intestino, previene l’aterosclerosi, può aiutare le donne ad alleviare i sintomi della menopausa.