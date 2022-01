Quante persone, ancora oggi, nel 2022 interrogano gli astri prima di fare qualcosa o per spiegarsi un comportamento. È una pratica che si perde nella notte dei tempi, prima ancora degli antichi Romani, quella di affidarsi alle stelle per avere un suggerimento su cosa sia meglio fare. Lo stesso Napoleone Bonaparte diceva che tra un generale bravo e uno fortunato, avrebbe sempre preferito il secondo. Questo per far capire quanto anche un grande condottiero come l’imperatore di origine corsa credesse più agli astri che alle abilità individuali.

Nel nostro piccolo, senza essere personaggi storici, molti di noi danno una spiegazione astrale ai problemi di coppia. Le classiche affinità o non affinità. Alcuni segni non dovrebbero mai iniziare una relazione con altri e viceversa. Per qualcuno un ragionamento medioevale, per altri un mantra da seguire. Il mondo è bello perché è vario, diceva qualcuno.

Perché l’uomo del segno zodiacale dell’Ariete sparisce, si allontana e non cerca più la sua donna

Oggi vogliamo parlare del segno dell’Ariete e della sua propensione all’allontanamento in una relazione. Innanzitutto ricordando un po’ le caratteristiche dei nati dal 21 marzo al 20 aprile. Hanno tutte le peculiarità di un segno di fuoco, quindi istintività, passione, coraggio, energia e un po’ di disordine. Hanno grande fiducia nei propri mezzi e vivono di una primavera costante, tipico di chi nasce proprio all’inizio di questa bellissima stagione.

Eppure, molto più spesso di quanto si possa pensare, hanno i loro momenti no. Se questi accadono durante una relazione, non sempre è facile capire i motivi di un eventuale distacco. Spesso è la pazienza a mancare e alle prime avvisaglie di difficoltà, l’uomo Ariete risponde arroccandosi in sé stesso. La noia è il suo avversario più temibile. In questo l’Ariete è molto simile all’Acquario, altro segno particolarmente dinamico. Se, però, nel paragone, quest’ultimo preferisce il dialogo e a volte anche con toni accesi, l’Ariete invece si eclissa. Si zittisce e si allontana in silenzio e questo non è per nulla un bene.

Come fare per recuperare

Per cercare di riprendere una relazione con un Ariete che si è allontanato in silenzio, non c’è nulla di meglio che un dialogo. Prima, però, bisogna capire quale atteggiamento abbia portato il fuoco a spegnersi. Un’eccessiva presenza, una pressione costante o, al contrario, una relazione che si stava spegnendo nella quotidianità? Una volta che ci si è fatti un processo interiore, si può poi andare a capire quello che potrebbe aver portato all’allontanamento. Da lì, poi, a cercare una soluzione, il passo potrebbe essere breve, se si riuscirà a convincere l’Ariete con le motivazioni giuste.

Ecco, quando ci si chiede perché l’uomo del segno zodiacale dell’Ariete sparisce, si allontana e non cerca più la sua donna, la risposta spesso è la mancanza di motivazioni. Riuscire a ridargliele è una sfida che bisogna accettare se si vuole proseguire la relazione con lui.