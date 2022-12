È il segno zodiacale più crudele in amore e i single ci pensino bene prima di fidanzarsi con lui

In tanti leggono l’oroscopo per capire il destino del proprio segno, ma occorre sapere le caratteristiche dei segni, come questo che è crudele in amore. Vediamo chi deve stare in guardia.

È risaputo che al cuor non si comanda. Nel senso che, a volte, si finisce per innamorarsi di persone che, magari, potrebbero farci soffrire o che sono distanti da noi. Però, certi sentimenti superano ogni logica, e certe situazioni potrebbero apparire insensate a chi giudica da fuori.

Ci sono persone destinate a farci soffrire, o dal carattere difficile. Che capiamo potrebbero, a volte, renderci infelici, ma delle quali non riusciamo a fare a meno. Piacerebbe a tutti il Principe Azzurro delle favole, quello perfetto, ma la realtà è ben diversa.

Ci sono segni zodiacali capaci di manipolare gli altri e dovremmo stare molto attenti

Al di là di quello che dice l’oroscopo, magari per Natale i segni zodiacali, da questo punto di vista, potrebbero essere molto utili. Perché hanno caratteristiche generali che sono indicative del carattere di una persona. Non che tutti i Pesci o gli Scorpioni siano identici, ma è certo che alcuni tratti comuni potrebbero essere facili da trovare. Ad esempio, c’è un segno che, più di altri, è capace di manipolare le persone, giocando sulla loro buona fede. E si tratta del segno dei Gemelli.

Lo fa in maniera furba e subdola. Ci conquista con la sua simpatia e, così facendo, riesce a farci fare quello che vuole. Se ha un obiettivo in mente, sicuro che lo porterà a casa, non importa come. Non che non ami il partner, ma è pronto ad usarlo per il suo scopo.

E c’è un segno che è considerato il più negativo tra i dodici dello zodiaco

Prima di scoprire qual è il segno zodiacale più crudele in amore, val la pena scoprire quello considerato il più negativo. Senza dimenticare quale sia il segno al quale non rivelare mai un segreto. Ebbene, tra tutti, è lo Scorpione ad essere considerato il segno più negativo dello zodiaco.

Nel senso che, se qualcuno fa qualcosa per lui, lo Scorpione pensa sempre che ci sia un doppio fine. Il sospetto lo fa diventare negativo e non è facile conquistare la sua fiducia. Un po’ come il Cancro, che drammatizza tutto e vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il pensiero negativo è al suo primo posto e vivere accanto a lui, per tanti motivi, non è per nulla facile.

È il segno zodiacale più crudele in amore e non era così scontato

Soffrire, del resto, non piace a nessuno. Ma se ci mettiamo con certi segni bisogna, in pratica, metterlo in conto. Non è automatico, ma la probabilità cresce. E, da questo punto di vista, c’è un segno che, in amore, è più crudele di tutti. Ed è il Toro. Va spiegato, in che senso è crudele. Il Toro è un segno fedele e, a tratti, anche noioso.

Uno, insomma, che ci crede nella coppia e fa di tutto per non mettere a rischio il rapporto. Attenzione, però, a non tradirlo, perché, a differenza di altri segni, ce la farà pagare. E con gli interessi. Nel senso che se volessimo sperare di ricucire, mettiamoci l’anima in pace. Anzi, diventerà gelido e spietato, cercando di portarci via, magari in un divorzio, tutto quello che è possibile. Insomma, la sua vendetta sarà tremenda e, quindi, prima di tradire la fiducia del Toro, dovremmo pensarci molto bene.