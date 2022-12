Pagelle 2022 promossi e bocciati della TV e della politica, dal primo all’ultimo chi sono i migliori

Bilancio di fine anno, chi sono i politici e i personaggi televisivi che hanno la meglio e incassano successi. Da Mattarella a Di Maio, dalla Fregnani alla D’Urso, l’elenco è tutto da scoprire

Si tirano le somme anche nel Mondo della politica e del piccolo schermo tra successi popolari, consensi e dati Auditel. C’è chi vince e c’è chi perde in termine di popolarità in base a scelte e azioni più o meno ragguardevoli. Partendo dallo scorso gennaio 2022 passiamo in rassegna i promossi e i bocciati di un anno che passa alla storia per la guerra nel cuore d’Europa e il Mattarella Bis.

Partiamo dai migliori. Promosso a pieni voti proprio Sergio Mattarella che nonostante fosse già in pigiama e ciabatte, si rimette in gioco pur di non lasciare in balìa del destino l’Italia e il popolo italiano. Un gran padre di famiglia che di fronte all’incapacità dei parlamentari di fare squadra su un unico nome, accetta di rimettersi in campo. E nel Mondo della politica, guardando ai numeri che sono dalla sua, esce vincitrice anche Giorgia Meloni. Nonostante l’ampio spazio e riverbero intorno alle contestazioni, lei vira dritto perché la maggior parte degli aventi diritto ha scelto lei. Un buon motivo per resistere.

La politica italiana ed estera tra donne d’acciaio e talenti mediocri

Bocciato Luigino Di Maio. Nei tempi di malora del Movimento, forte dei suoi followers non sa far di conto e pensa di potercela fare da solo. Ma così non è. Conte, da perdente che era, rimonta e Luigino rimane col cerino in mano. Bocciato anche Enrico Letta che ha studiato in modo grossolano la strategia tanto decantata della politica dal basso mentre lui rimaneva nei palazzi. Guardando all’Estero, trionfa Zelensky anche per la sua capacità di vendersi al meglio e affonda Putin, reo di aver scagliato per primo la grossa pietra. A Bruxelles vanno benissimo le donne: Ursula Von der Leyen e Roberta Metsola. Bene la premier finlandese Sanna Marin anche se incassa qualche insufficienza rispetto ai party tra amici che i media piazzano in pole al pari di un reato contro l’umanità. E, si sa, a torto o ragione finisce comunque che i voti fanno media. Comunque supera l’anno.

Pagelle 2022 promossi e bocciati della TV dalla Rai alla Mediaset

E passiamo alle pagelle 2022 promossi e bocciati della TV. Benissimo Amadeus col suo Sanremo 2022 e per rimanere all’Ariston va giù Achille Lauro che proprio da quel palco pecca di eccesso blasfemo. Voto 10 anche per Antonella Clerici che con The Voice Senior riesce ad incollare allo schermo persino i giovanissimi. Sempre in casa RAI, superano l’anno Fabio Fazio, Francesca Fragnani, Mara Venier e, a voler essere buoni, anche Milly Carlucci. Voto, anche se il regolamento di Ballando che ha visto in giuria e in gara la coppia Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non è sembrato proprio ottimale.

In casa Mediaset, voto 10 a Maria De Filippi. Supera a pieni voti le interrogazioni di ogni programma che porta il suo fregio. Insufficienza per Barbara D’Urso per alcuni sipari di Pomeriggio Cinque che ci sono sembrati fin troppo studiati per alimentare il chiacchiericcio vippaiolo. Promosso anche Alfonso Signorini con GFV: i numeri sono dalla sua. Maluccio Enrico Papi che con Scherzi a Parte, non fa impazzire. Promossa con lode Vanessa Incontrada.