Attenzione ai botti di Capodanno ma ecco le precauzioni in da seguire per proteggere le mani

I botti di Capodanno possono cambiare in peggio la nostra vita in caso di incidenti, quindi attenzione a quelli illegali e ad usarli in maniera adeguata!

Stiamo per avvicinarci alla festa più attesa dell’anno, quella in cui si passa dal vecchio al nuovo anno. Si tratta di Capodanno, che, però, talvolta viene festeggiato in maniera inappropriata. Infatti, è proprio in occasione di questa ricorrenza che si verifica il maggior numero di incidenti da festeggiamento. Si tratta di quelli che soccorrono a causa dello scoppio dei petardi. Ciò, può avvenire per il cattivo funzionamento dei dispositivi oppure per la mancanza di adeguate precauzioni da parte di chi li utilizza. In ogni caso, la conseguenza può essere davvero tragica, se si pensi che essi possono provocare lesioni gravissime. Solitamente, gli incidenti interessano le dita e le mani, mentre nei casi peggiori possono provocare la morte. Ma, vediamo, come scongiurare questo pericolo e come comportarsi se, durante le feste natalizie, si verificano questi eventi infausti.

Uso dei petardi durante le festività

Gli episodi più gravi, solitamente, derivano dall’uso sconsiderato di prodotti pirotecnici illegali. Questi possono provocare le stesse lesioni che derivano dall’esplosione delle mine di guerra o delle bombe a mano. In particolare, ossa, legamenti e tendini di mani e dita ma anche il volto, sono esposti all’esplosione da petardo. Quindi, attenzione ai botti di Capodanno, perchè possono lasciare esiti invalidanti anche permanenti. Ma, più nello specifico, cosa accade se un petardo esplode mentre lo si tiene in mano? Anzitutto, è bene sapere che l’esplosione provoca una ferita associata ad un’ustione. In questi casi, la prima cosa da fare è utilizzare un laccio, che sia quello della cintura o della scarpa, non importa. Bisognerà collocato a monte della lacerazione per rallentare il sanguinamento e, contemporaneamente, occorre farsi portare al pronto soccorso. Un’altra importante precauzione da adottare è quella di non poggiare nulla sulla lacerazione e mantenere l’arto sollevato. Tutto ciò, finché non si verrà definitivamente soccorsi dai sanitari.

Attenzione ai botti di Capodanno che possono provocare lesioni gravissime

Veniamo ad illustrare ciò che potrebbe accadere, in seguito allo scoppio. Normalmente, l’esplosione coinvolgerà un dito o una falange, oppure tutta la mano. In tutti questi casi, generalmente, è necessario un intervento chirurgico di ricostruzione. Sfortunatamente, però, ci sono casi in cui l’impossibilità di ricostruzione provoca la necessità di amputare le dita o la mano.

Nei casi peggiori, si richiede l’eliminazione dell’intero arto. In ogni caso, detti eventi sono gravemente pregiudizievoli per l’individuo, in quanto determinano una riduzione permanente delle sue capacità. Ciò in quanto rimane compromesso lo svolgimento delle sue attività quotidiane, lavorative, sportive e ricreative. Gli unici strumenti a cui si può ricorrere è quello delle protesi, che svolgono solitamente un ruolo di appoggio. Esse, infatti, non risolvono completamente il problema della funzionalità, a meno che non si ricorra a quelle di ultima generazione. Queste, però, non vengono assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale ma il loro acquisto è a carico dello sfortunato contribuente.