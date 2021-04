Ecco come eliminare le pulci in casa in poco tempo con questi due straordinari rimedi naturali a costo zero

Le pulci sono una piaga che affligge non solo il nostro animale domestico, ma anche la casa. Sono molto difficili da individuare perché di minuscole dimensioni, per cui spesso riescono a riprodursi indisturbate.

Per combatterle esistono sul mercato dei prodotti specifici, che se sparsi in giro potrebbero essere però pericolosi anche per cani e gatti.

Ma per fortuna esiste una soluzione più naturale e totalmente innocua per uomo e animali. Consiste nel realizzare in casa due prodotti appositi che metteranno fine una volta per tutte all’invasione di questi parassiti.

Ecco allora come eliminare le pulci in casa in poco tempo con questi due straordinari rimedi naturali a costo zero, consigliati dalla nostra Redazione.

Un rimedio che viene dall’orto

La prima soluzione totalmente biologica ci viene offerta dall’orto di casa. Alla base vi sono infatti una serie di erbe aromatiche molto comuni tra chi possiede un piccolo terreno coltivabile. Parliamo del rosmarino, del finocchio, dell’assenzio e della menta.

Per ottenere il rimedio basta macinare finemente tutte le erbe con un macinacaffè o un mortaio. Il risultato finale sarà una polverina che dovremo cospargere nei punti della casa in cui pensiamo si possano annidare le pulci.

L’intruglio scaccia pulci

In alternativa alla polvere naturale, possiamo tentare con un prodotto spray fatto in casa. Ci servono solo pochi ingredienti della nostra cucina:

a) un litro circa di acqua;

b) 5-6 limoni;

c) qualche rametto di rosmarino;

d) 3-4 gocce di olio di geranio.

Per produrre il nostro spray naturale dovremmo per prima cosa spremere i limoni per ottenere il succo. Versiamo poi tutti gli ingredienti nell’acqua e li facciamo bollire. Travasiamo quindi il miscuglio con tutte le parti in un altro contenitore e lo lasciamo riposare una notte.

Dopodiché il rimedio fai da te sarà pronto. Non ci resta infatti che filtrarlo in uno spruzzino con nebulizzatore e utilizzarlo negli angoli della casa in cui si nascondono le pulci.

Ecco dunque i nostri rimedi naturali e totalmente sicuri per sconfiggere le pulci. In ogni caso, ricordiamo che prevenire è meglio che curare. Per cui, per evitare il problema è sempre consigliata una pulizia costante. Non solo degli ambienti domestici, ma anche dei propri animali.