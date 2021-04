I peli sul viso sono un cruccio di molte donne ed un fattore che incide non poco sull’aspetto fisico. Per eliminarli vi sono diversi rimedi, anche se molti optano per le classiche cerette o la depilazione. Che però possono lasciare irritazione e segni poco attraenti sul nostro volto.

Ecco allora che si propone qui una soluzione più piacevole e meno aggressiva. Ci occorrono solo due ingredienti, entrambi sani e totalmente naturali e che troveremo con molta facilità al supermercato.

Vediamo allora perché pochi conoscono questo dolce rimedio fai da te che elimina definitivamente i peli dal viso, e di cosa si tratta.

Una maschera davvero golosa

La semplice soluzione che la nostra Redazione vuole proporre si basa sull’utilizzo di due delicatissimi prodotti alimentari. Parliamo dello yogurt e del miele. Li sfrutteremo quindi per preparare una deliziosa ed efficace maschera per il viso. Ecco come fare.

Iniziamo preparando sul tavolo un vasetto di miele e un barattolino di yogurt bianco. Per quanto riguarda il miele, meglio se ha una consistenza densa e compatta.

Ora versiamo 10 grammi di yogurt e un cucchiaino di miele in un contenitore, come una bacinella, e mescoliamo bene i due ingredienti. L’intento è quello di ottenere un composto denso e cremoso, semplice da spalmare.

Adesso non ci resta che distribuire delicatamente la crema sul nostro viso, in particolare sulle zone in cui si desidera rimuovere i peli. Lasciamo quindi agire tutto per 15-20 minuti.

Per ottenere una pelle dall’aspetto più vivo e lucido, consigliamo di idratarla dopo il trattamento con una salvietta imbevuta di qualche goccia di olio di jojoba.

L’azione combinata di miele e yogurt farà da ammorbidente la pelle ed i peli del viso e ridurrà l’arrossamento. Una soluzione indicata per chi desidera porre fine al problema dei peli ed ottenere allo stesso tempo una pelle liscia e curata.

Gli effetti del trattamento non saranno immediati, quindi insistiamo finché non vedremo i primi risultati. Ecco dunque qual è il dolce rimedio fai da te che elimina definitivamente i peli dal viso e che in pochi conoscono.

