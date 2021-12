Mancano ormai pochissimi giorni a Natale. Secondo la tradizione, questa festa la dovremmo passare in compagnia della famiglia davanti ad una grande tavola imbandita.

Chi di noi sarà impegnato a cucinare, senz’altro si sarà già chiesto che cosa preparare a Natale per stupire i propri ospiti.

Oggi vogliamo proporre una ricetta davvero unica nel suo genere e che siamo certi conquisterà tutti. Piuttosto che risotto e cannelloni queste lasagne di pesce golose e cremosissime saranno le regine indiscusse delle tavole natalizie.

Spesso basta soltanto una buona idea per portare a tavola un piatto magnifico e mai banale. A questo proposito proponiamo un primo piatto che vale oro e che conquisterà gli ospiti alla vigilia di Natale.

Insomma, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta e possiamo soltanto assecondare i nostri gusti, lasciandoci ispirare.

Ingredienti

300 g di lasagne;

400 g di besciamella;

400 g di pomodoro;

200 g di cozze;

200 g di vongole;

250 g di calamari;

250 g di polpa di granchio;

mezzo bicchiere di vino bianco;

30 g di olio evo;

un mazzetto di basilico;

sale q.b.;

pepe q.b.

Laviamo i frutti di mare, puliamoli e mettiamoli in un piatto insieme ai calamari e alla polpa di granchio ridotti a pezzetti. Intanto, laviamo anche i pomodori, il basilico e tagliamoli a pezzi. Mettiamo tutti questi ingredienti in un tegame insieme all’olio extravergine d’oliva e facciamoli cuocere per un paio di minuti. Aggiungiamo il vino bianco e lasciamolo evaporare, dopodiché facciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti con il tegame coperto.

A questo punto, scottiamo in abbondante acqua bollente le lasagne per circa 3 minuti e poi poggiamole sul piano di lavoro. Ora iniziamo a comporre la nostra lasagna. Quindi prendiamo una pirofila oppure una teglia, stendiamo sulla base uno strato di besciamella e adagiamo le sfoglie di lasagna. Aggiungiamo un altro strato di besciamella e ricopriamo con il nostro mix di pesce. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Ripetiamo il procedimento in modo da creare almeno 2 strati. Terminiamo con uno strato di besciamella e con qualche frutto di mare in superficie. Spolverizziamo con un po’ di pepe ed inforniamo la nostra lasagna.

Facciamo cuocere la lasagna di mare per circa 30 minuti. Quando sulla superficie potremo notare una deliziosa crosticina potremo sfornare questo piatto.

Consigli

Se cerchiamo delle varianti, queste cremosissime lasagne pronte in 30 minuti saranno le vere protagoniste delle tavole natalizie.

Per rendere più veloce la ricetta delle lasagne di pesce, abbiamo pensato di utilizzare la besciamella già pronta. Se vogliamo realizzarla in casa, è davvero molto semplice.

Per prima cosa facciamo sciogliere a fuoco basso 50 grammi di burro ed uniamo ad esso la stessa quantità di farina 00. Mescoliamo sempre con una frusta in modo da evitare i grumi. Adesso aggiungiamo mezzo litro di latte a filo ed aumentiamo un po’ la fiamma.

Continuiamo sempre a mescolare ed aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Dopo circa 5 minuti otterremo una salsa cremosa ed omogenea da usare per i nostri piatti.