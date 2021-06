Eccoci qui ancora a parlare di moda e tendenze. Un argomento che interessa tutti, soprattutto le donne. Perché si sa, stare al passo coi tempi ci fa sentire delle vere esperte del settore e soprattutto ci fa guardare con invidia e ammirazione dagli altri.

In ogni settore le mode tendono ciclicamente a ritornare. Nell’abbigliamento, negli accessori, per il trucco e per i capelli… Ogni stagione ci sono colori e modelli che spopolano più di altri. E l’estate è di sicuro la stagione per eccellenza in fatto di tendenze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi ci concentreremo sulla manicure. Già in queste pagine abbiamo parlato della manicure più in voga per l’estate 2021: la cosiddetta funky french manicure. Per scoprire di cosa si tratta ecco qui il link per l’articolo dedicato.

Ecco come dobbiamo farci la manicure quest’estate per essere super alla moda con unghie coloratissime e fantasiose che trasmettono una energica esplosione di allegria

Possiamo sbizzarrirci con tantissime varianti. Alla base vi è sempre il nude look della french classica. Il bello poi è saper osare ed utilizzare fantasia e creatività per la lunetta! Vediamo a questo punto qualche esempio pratico.

Stile geometrico

Indipendentemente dal colore possiamo creare delle forme geometriche molto minimal con, ad esempio, lunette squadrate o triangolari anziché la classica curva. Avremo così una manicure ben curata ma al tempo stesso originale. La Funky French Manicure geometrica sta bene su unghie di lunghezza media o corta e di forma squadrata o arrotondata.

Stile romantico

Le romantiche sognatrici che amano i colori pastello come il rosa confetto, il celeste e il verde pistacchio possono giocare realizzando lunette in “stile unicorno”.

Chi ha le unghie abbastanza lunghe può divertirsi realizzando una doppia lunetta. In questo caso si possono usare colori a contrasto o tinte che si sposano in maniera armoniosa. Possiamo distinguere le due nuances con morbide sfumature oppure con nette separazioni.

Colori più accesi

Le regole appena descritte valgono anche per i colori più accesi. Protagonisti del 2021 sono il rosso, il giallo e il blu. Ma anche le tinte fluo e metallizzate per uno stile rock e aggressivo.

Stile animalier

Infine, per chi proprio non vuole passare inosservata, via libera allo stile animalier. In stile Cow Nails, basta decorare la lunetta delle unghie riproducendo la texture del manto di zebre, tigri, leopardi e giraffe!

E allora ecco come dobbiamo farci la manicure quest’estate per essere super alla moda con unghie coloratissime e fantasiose che trasmettono una energica esplosione di allegria!

Semplice ma di grande impatto, possiamo eseguire la Funky French sia con lo smalto classico che con gli smalti gel.

Approfondimento

E per essere davvero trendy consigliamo l’approfondimento su un capo spalla intramontabile tornato alla ribalta.