Con l’età che passa molte donne lamentano l’insorgere di un antiestetico problema dermatologico sul viso. Stiamo parlando delle macchie solari, in particolare nella zona del labbro superiore.

Molte donne con il passare degli anni già in giovane età notano che delle macchioline più scure appaiono in questa zona della faccia e non sempre vanno via con l’applicazione di semplici creme schiarenti o con l’uso del laser.

Oggi vedremo un accorgimento necessario per dire addio alle antiestetiche macchie scure sul labbro superiore.

Mai dimenticarsi questa che è la nostra migliore alleata di bellezza

Per chi ama la skincare c’è un semplice passaggio che è semplicemente il più importante. Si tratta della protezione solare, di cui non possiamo mai dimenticarci. Possiamo uscire di casa senza trucco o senza aver passato un tonico, ma non possiamo mai uscire di casa senza aver indossato un protettore solare. Questo non vale solo durante l’estate, ma tutto l’anno.

La nostra pelle è molto fragile e suscettibile ai raggi solari e potrebbe avere dei danni invisibili, per cui è necessario prevenire problemi gravi applicando ogni giorno dell’anno la crema solare. In questo modo eviteremo l’insorgere di lentiggini, macchie solari e rughe.

Ecco come dire addio alle antiestetiche macchie scure sul labbro superiore

Se mettiamo con costanza la crema però non è sempre abbastanza perché la pelle del labbro superiore è molto delicata e suscettibile. Per proteggerla in maniera efficace dovremo sempre mettere una protezione altissima solo sulla parte interessata e mai esporci al sole senza aver pensato a questa parte del viso.

Ci rendiamo conto che può non essere la più comoda delle fasi di una skincare. Ma soprattutto d’estate quando ci esponiamo per lunghi periodi al sole non possiamo dimenticarci di proteggere questa zona così delicata. Se saremo costanti saremo ripagati con un viso luminoso e soprattutto senza macchie!