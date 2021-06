Molti di noi preferiscono stare il più possibile alla larga dai fornelli durante la stagione calda. In questo periodo, le insalate fresche e i cibi pronti vanno per la maggiore. Se però ci siamo stufati della solita frutta e verdura cruda, perché non preparare un pasto più sostanzioso ma che si può gustare anche freddo? Potremo saziarci senza soccombere al caldo. In questi casi, una frittata saporita può essere la soluzione migliore. Ma mettiamo da parte le solite cipolle, zucchine e spinaci, c’è un’altra proposta per preparare la frittata più gustosa e originale dell’estate.

È questa la frittata più fresca e originale dell’estate buonissima anche fredda

Ma di che frittata stiamo parlando? Della frittata di borragine. Proprio così: la borragine è una pianta con cui non molti hanno dimestichezza, ma che è un vero tesoro di sapori, e naturalmente di sostanze nutritive. La borragine è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, e per il suo ruolo di protezione del sistema cardiovascolare. Ma è anche saporitissima in cucina. Vediamo quindi come preparare un ottimo piatto estivo.

Pronta in poche mosse

È questa la frittata più fresca e originale dell’estate buonissima anche fredda. Ecco come preparare la frittata di borragine. Per prima cosa laviamo accuratamente le foglie sotto l’acqua. Poi facciamole sbollentare per cinque minuti in acqua già bollente. Possiamo saltare questo passaggio se preferiamo una frittata più croccante. Quando le foglie sono pronte, strizziamole, affettiamole grossolanamente e gettiamole in padella per qualche minuto insieme a un filo d’olio. Quando l’acqua in eccesso è evaporata, possiamo aggiungere le uova sbattute, un pizzico di sale, e se lo gradiamo, un pizzico di pepe. Giriamo la frittata e completiamo la cottura. Poi depositiamola su un foglio di carta assorbente. Possiamo consumarla subito o metterla in frigo per gustarcela fredda in qualsiasi momento della giornata.

Possiamo preparare questa frittata anche in versione 100% vegetale, utilizzando la farina di ceci. Ecco il segreto per una frittata di ceci morbida ma compatta, basta un cucchiaino di questo ingredienti.