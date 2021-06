Quest’estate per molti di noi saranno vacanze entro i confini nazionali. Se vogliamo partire alla scoperta delle bellezze italiane, questo è il posto che fa per noi.

Oggi, infatti, la Redazione vuole consigliare una meta stupenda che si trova nel Sud Italia in una delle regioni più belle della nostra penisola. Questo piccolo e affascinante borgo ci lascerà senza fiato con tutta la sua bellezza. Scopriamo insieme Marina di Gioiosa Ionica.

Marina di Gioiosa Ionica è una località che si trova sulla Costa dei Gelsomini in provincia di Reggio Calabria. Si affaccia sul Mar Ionio e si trova nel cuore della Locride. Questa cittadina balneare ci offre strutture adatte per le famiglie, ma è anche perfetta per una vacanza tra giovani. Qui non mancano spiagge bianche e calette tutte da scoprire.

La spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica è incontaminata. Infatti, questa ha ricevuto per ben 4 volte l’ambito riconoscimento della Bandiera Blu. La sabbia qui è bianca, compatta e fine. Passeggiando per il lungomare saremo accompagnati da palme che regalano alla zona un tocco esotico e tipicamente estivo. Oltre alle palme troveremo anche piante di agrumi ed ulivi.

Non solo spiagge

Se le sue spiagge stupende sono ciò che maggiormente attrae i turisti, una volta arrivati qui possiamo scoprire monumenti e palazzi storici. Infatti, le sue origini risalgono alla Magna Grecia.

Il simbolo della città è il teatro greco-romano. Questo è risalente al I secolo a.C. e fu scoperto e riportato alla luce soltanto a fine Ottocento.

Risalente all’età bizantina abbiamo Torre Borraca: questa è una torre d’avvistamento edificata per difendere la costa del territorio. Un’altra torre importante è senz’altro Torre Galea. Questa è stata edificata alla fine del XV secolo e si trova a 2 chilometri dal centro cittadino.

Non lasciamoci sfuggire questa meta imperdibile fatta di sabbia finissima ed acque cristalline. Marina di Gioiosa Ionica è una tappa imperdibile per le nostre vacanze se vogliamo immergerci nella sua natura e nella storia.

