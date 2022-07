Ecco come dimagrire il viso e il doppio mento in soli 3 minuti al giorno

Il doppio mento è un antiestetico accumulo di grasso localizzato sotto il mento. Appare come un gozzo, che aumenta di volume quando abbassiamo la testa. Non è un inestetismo della pelle, come la cellulite, ed è più facile da eliminare rispetto a questa.

Solitamente, il doppio mento è presente in caso di sovrappeso ed obesità. È più pronunciato, quantomeno. Infatti anche una persona dalla figura slanciata può averlo. Così come può avere un viso più rotondo. Sia le persone dalle forme morbide che quelle magre possono accumulare grasso in eccesso, o anche liquidi, solo in una parte del corpo, o almeno in quantità maggiori.

Tuttavia non dobbiamo preoccuparci più di tanto, in quanto il viso e il relativo doppio mento sono le parti più facili da trattare. Infatti, il viso sarebbe la prima parte del corpo che snellisce con un buon regime alimentare ipocalorico e, soprattutto, con l’attività fisica.

Gli esercizi

Ci sarebbero degli esercizi mirati che aiuterebbero a snellire velocemente questa parte del corpo. Dunque, ecco come dimagrire il viso e il doppio mento, facilmente e in poco tempo. Saranno sufficienti solo 3 minuti al giorno per vederne i risultati anche dopo una settimana.

Si tratta di esercizi di stretching facciale che consentono di “stirare” la pelle per renderla più tonica. Sarebbero ideali anche per le rughe del collo, nonché per la cervicale infiammata, anche se sarebbe il caso, prima di effettuarli, di chiedere consiglio al medico.

Lo stretching facciale

Per prima cosa, dobbiamo rilassare le spalle. Il primo esercizio consiste nel guardare il soffitto, mentre cerchiamo di portare il mento verso fuori il più possibile. Stiamo in posa per 5 secondi e, successivamente, abbassiamo la testa come se volessimo guardare il pavimento. Eseguiamone 10.

Proseguiamo massaggiando la zona del viso e del collo con il palmo della mano. Stendiamo le parti e poi massaggiamo con movimenti circolari per 1 minuto. Massaggiamo anche le clavicole, con le dita, come se stessimo suonando una tastiera, per un 1 minuto.

Continuiamo mettendo le dita ad uncino e, partendo dal mento, stendiamo verso le guance per 30 secondi. Terminiamo con dei pizzicotti per tutto il viso e il doppio mento.

Oltre a questi esercizi, possiamo dimagrire sia il viso che il doppio mento con il make up o con i capelli. La lunghezza dei capelli aiuta molto, per cui basta portarli in avanti, con la riga di mezzo o con il ciuffo. Occhio alla frangetta. Chi ha un viso rotondo e pieno dovrebbe evitarla.

Chi ha i capelli corti e non può materialmente nascondere il doppio mento e il viso pieno può ricorrere al make up. Possiamo snellire le guance applicando un fondotinta o un altro prodotto dalla texture più scura rispetto al fondotinta applicato su tutto il viso. Inoltre dobbiamo illuminare il naso, il mento e l’arcata delle sopracciglia. In pratica, dobbiamo ricorrere al contouring.

