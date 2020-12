Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Arrivare a casa, la sera, stanchi dal lavoro e senza sapere che cosa cucinare, può generare sconforto. Se però aprendo il frigorifero si trovano verdure, qualche affettato fresco, uova e farina, è un ottimo punto di partenza.

Quella che vi presentiamo è una ricetta semplice da fare e che non richiede una lunga preparazione. È il plumcake salato con verdure e affettati freschi, un modo diverso ed altrettanto buono per riciclare degli ingredienti che non si sanno come utilizzare. Se non si ha voglia di ripiegare sulla classica torta salata, il plumcake salato (variante del classico plumcake dolce) è quello che fa per voi!

Ingredienti

Per 4 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

300 gr farina;

140 ml latte parzialmente scremato;

3 uova;

lievito in bustina (o fresco sciolto in un dito d’acqua tiepida);

80 ml olio evo;

verdure e affettati vari che avanzano;

sale e pepe;

(opzionale: formaggi come parmigiano e groviera).

Preparazione

Per cominciare, accendere il forno ed impostarlo a 180 gradi ventilato. Preparare uno stampo da plumcake e foderarlo con carta forno. Dopodiché prendere le verdure e tagliarle a pezzettini, farle passare in padella con un filo d’olio e sale. Una volta che saranno appassite, trasferire in una ciotola grande ed unire gli affettati. Mescolare con un mestolo di legno per amalgamare il tutto.

A questo punto prendere un’altra ciotola, e mettere le uova, il latte, l’olio, il sale e il pepe. Mescolare con una frusta gli ingredienti liquidi, aggiungere poco alla volta la farina setacciata e il lievito.

Infine, aggiungere all’impasto le verdure fatte precedentemente appassire e gli affettati. Se si hanno dei formaggi, è questo il momento per aggiungerli. Amalgamare tutto con il mestolo e, una volta raggiunta la giusta consistenza, trasferire il tutto nello stampo per plumcake foderato. Infornare per circa 45/50 minuti.

Consigli per un ottimo plumcake salato

Per provare una variante gustosissima usare carciofi, pomodori secchi tagliati a pezzettini e olive verdi per farcire il plumcake!

Dopo aver mescolato gli ingredienti con la frusta (attenzione ai grumi), controllare la consistenza del composto: deve essere morbido, ma non eccessivamente liquido. Se serve aggiustare con un filo in più di latte o di olio.

Controllare la cottura del plumcake salato con verdure e affettati freschi con uno stuzzicadenti di legno. Se uscirà asciutto, vorrà dire che sarà pronto per essere servito, altrimenti ci vorrà altro tempo.

Lasciar riposare una decina di minuti prima di servirlo. Si può consumare sia caldo, sia a temperatura ambiente e si conserva non più di due giorni in frigo.

Approfondimenti

Come iniziare la giornata in dolcezza con plumcake al miele e cannella