Tutte le donne amano sentirsi belle e apprezzate, è per questo che utilizzano il trucco e la cura del proprio viso e corpo per apparire sempre in ordine. Ma anche la cura di mani e piedi è fondamentale. Soprattutto le prime sono ciò che mostriamo più spesso agli altri durante la nostra giornata. Le mani sono utilizzate per scrivere, cucinare, fare le pulizie, accudire tutto e tutti. Insomma, le mani di una donna sono sottoposte a particolare stress e averle sempre in ordine e curate è difficile.

Smalto normale vs semipermanente

Ecco perché molte di noi scelgono di utilizzare lo smalto semipermanente. Abbiamo la speranza che non si sbecchi subito e che duri più a lungo.

Prima di applicare lo smalto la nostra estetista fa alcune azioni propedeutiche per preparare l’unghia ad accogliere un cosmetico di natura chimica.

Se in questi ultimi mesi abbiamo deciso di occuparci della nostra bellezza in prima persona e di imparare a mettere lo smalto semipermanente, ad esempio, dovremmo imparare anche i semplici passaggi che un nail artist fa prima di iniziare il suo capolavoro.

Innanzitutto, puliremo adeguatamente le mani con acqua e sapone. Questo renderà cuticole e unghia più morbide per la lavorazione. Potremmo utilizzare anche un disinfettante spray per preparare le nostre unghie. Poi con un bastoncino in acciaio o in legno spingeremo le cuticole più in fondo possibile. Eviteremo così di tagliarle e non creeremo l’effetto ricrescita sull’unghia.

In seguito, utilizzeremo una lima per lavorare direttamente sulle nostre unghie. Potremmo quindi decidere di dare una forma quadrata o arrotondata. La lima servirà per non utilizzare la forbice e tagliare le unghie prima dell’applicazione del semipermanente. Infatti, anche se involontariamente, l’unghia potrebbe scheggiarsi con la forbice e rovinare tutto il resto del lavoro.

Sia sulle unghie delle mani che dei piedi è necessario preparare la base corretta per applicare in casa lo smalto semipermanente

Dopo aver dato la forma che desideriamo alle nostre unghie, possiamo passare all’ultimo fondamentale passaggio. A questo punto dobbiamo munirci di una piccola spugna lucidante. È un mattoncino con una superficie levigante che dovrà essere passato sulla nostra unghia per renderla il più possibile opaca.

Passare questo mattoncino ci permetterà di togliere le impurità dalla superficie dell’unghia e di renderla regolare.

Dopo aver passato con accuratezza questo oggetto siamo finalmente pronte per fare gli altri passaggi che ci porteranno ad avere uno smalto semipermanente sulle nostre unghie.

Sia sulle unghie delle mani che dei piedi dovremmo apportare queste cure necessarie, prima di utilizzare un qualsiasi tipo di cosmetico. Per apparire belle e sempre in ordine è necessario prendersi cura di noi stesse a partire da piccoli particolari che faranno la differenza.