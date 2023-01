Ecco come capire se i gatti giocano o litigano e come intervenire in caso di lotta

I gatti sono creature straordinarie. Studiarli è affascinante e riuscire a capirne i comportamenti, lo è ancora di più. Chi ne ha due (o più) in casa, però, potrebbe chiedersi se nelle sessioni di gioco, i gatti interagiscano amichevolmente tra loro o se, invece, dietro alla lotta si nasconda un vero e proprio litigio o una rivalità. Saper distinguere le due situazioni è molto semplice e oggi vi spieghiamo come fare.

I gatti sono abili nel simulare lotte e liti. Ecco perché sta a voi osservarli e capire se possa esserci qualche fattore di stress che spinge i gatti ad essere aggressivi gli uni con gli altri.

Cosa fanno due gatti che litigano

La prima cosa da fare sarà controllare la postura. Due gatti che giocano saranno verosimilmente protesi l’uno verso l’altro. I gatti tra cui c’è rivalità, e che sono quindi in procinto di litigare, si tengono sulla difensiva e si posizionano distanti l’uno dall’altro, col pelo gonfio e la schiena ricurva. Dovrete poi controllare se presentano ferite e graffi.

Quando siete fuori casa potrebbero lottare a vostra insaputa, e se lo scopo è quello di attaccarsi a vicenda, la prova saranno proprio le “ferite di guerra”. Un segnale inconfondibile è poi lo scambio di ruoli. Infatti, quando i gatti giocano, si divertono a scambiarsi i ruoli. Prima A insegue B, poi viceversa. Ma se notate che è sempre lo stesso gatto a rincorrere l’altro, questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Lo stesso vale per i morsi. Mordersi fa parte del gioco, ma se è sempre e solo uno il gatto che morde, potrebbe esserci un litigio in atto.

Ecco come capire se i gatti giocano o litigano: i miagolii

Attenzione alle emissioni vocali. I gatti non miagolano solo davanti alla porta, ma anche durante le sessioni di gioco. Se però i miagolii sono particolarmente profondi e lunghi e se, in generale, la situazione diventa troppo rumorosa, potrebbe esserci un’atmosfera tutt’altro che pacifica in casa. Che dire poi se li trovate intenti a fissarsi negli occhi con le orecchie girate e abbassate verso la nuca? Qui c’è decisamente qualcosa che non va e verosimilmente la lite sta per iniziare.

Come si dividono due mici che litigano

Ora arriva la domanda più gettonata: che fare se i gatti litigano? Potrebbe venire istintivo separarli fisicamente, ma non è mai una buona idea, perché rischia di scapparci il ferito. Al gatto serve spazio, perciò separate temporaneamente i due gatti in stanze diverse (ognuno dovrà avere ciotole, lettiere e cucce nella sua stanza). In questo modo potranno sentirsi e annusarsi a vicenda, senza dover interagire. Valutate poi le possibili cause di stress.

Assicuratevi di avere disposto in casa sufficienti cucce, lettiere, tiragraffi e ciotole per tutti. Dovrete poi impegnarvi affinché ciascun gatto abbia la sua sessione individuale di coccole e gioco. Solo in extremis, potreste ricorrere agli ormoni, per creare in casa un clima calmo e tranquillo (soprattutto nelle stanze più frequentate da entrambi i gatti). Ecco come capire se i gatti giocano o litigano. Facile no? Ora non vi resta che monitorarli durante le sessioni di gioco e mettere in atto tutti i rimedi che vi abbiamo suggerito.