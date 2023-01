Sai di quanto spazio ha bisogno il tuo gatto? Ecco le curiose valutazioni degli esperti

Se ti sei chiesto di che cosa ha bisogno il tuo gatto per stare bene, gli esperti hanno la risposta. Almeno, per quanto riguarda lo spazio. Ecco che cosa hanno detto e cosa fare per il tuo piccolo amico.

Se hai intenzione di prendere un micio piccolino o ti è capitato di salvarlo dalla strada potresti dover informarti per bene su come fare per crescerlo nel migliore dei modi. Infatti, non si tratta di un gioco, ma di un essere vivente con tutti i suoi bisogni e i suoi problemi.

Se ti ritrovassi ad avere un gatto in casa dovresti fare delle ricerche. Ad esempio, sai di quanto spazio ha bisogno il tuo gatto? Apparentemente è una domanda semplice, ma potrebbe non essere così facile rispondere.

Lo hanno fatto gli esperti che, secondo diverse valutazioni e statistiche, hanno individuato il giusto numero di metro quadrati di cui un piccolo felino avrebbe bisogno. Si parla di dati minimi per garantirgli un certo benessere. Ma scopriamo tutto qui di seguito.

Sai di quanto spazio ha bisogno il tuo gatto? Questo è il dato suggerito per gli animali domestici

Tutti conosciamo, anche indirettamente, le caratteristiche di questo animale. Un gatto è piccolo, ma molto sfuggente e veloce. Può essere affettuosissimo, ma anche molto aggressivo. Quello che è certo che ognuno ha un carattere ben definito e che tutti amano la comodità.

La comodità per loro a volte non coincide con l’idea che ne abbiamo noi. Quante volte abbiamo visto un micio stare in un posto piccolo e stretto e dormirci per ore? Quindi, è possibile tenere un gatto anche in spazi ristretti.

Tuttavia, secondo gli esperti lo spazio minimo di cui ha bisogno è esattamente 18 mq. Si tratta, in poche parole, di una stanza di medie dimensioni come potrebbe essere la tua camera da letto oppure il soggiorno. Attenzione, però. Queste misure sono minime e poi si riferiscono ad un gatto singolo.

Il discorso cambia se in casa con te ci sono più gatti, oppure un gatto e un cane. Inoltre, è ovvio che un animale abbia bisogno di una serie di accessori e un ambiente adatto alle sue caratteristiche e al suo temperamento.

Quali sono i rischi di un ambiente inadatto?

Spazio e ambiente devono essere adatti alla sua natura e alle sue esigenze. Devono essere due elementi complementari e non possono mancare per farlo stare bene. Le conseguenze di vivere in un ambiente inadatto sono lo stress e l’aggressività. Meglio non rischiare. Un gatto può essere difficile da gestire anche se è molto buono.

Gli accessori indispensabili

Oltre ad uno spazio minimo di 18 mq, un gratto ha bisogno del suo piccolo angolino con la sabbietta per poter fare i suoi bisogni. Questo non è necessario se lo abituerai a farli fuori. Inoltre, non devono mai mancare acqua e cibo.

Oltre a queste cose primarie e indispensabili, nell’ambiente devono esserci stimoli. L’animale deve essere stimolato attraverso i giochi, con qualche mensola su cui possa andare perché i gatti amano stare in alto e avere tutto sotto controllo.

Meglio munirsi di un tiragraffi. Non solo per farlo stare in alto, ma anche per dargli la possibilità di farsi le unghie. Infine, serve una piccola cuccia dove possa dormire tranquillo e al caldo.