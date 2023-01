È la Belen degli anni Duemila, bella da morire: cosa fa oggi e perché ha chiuso con l’Italia

Ha fatto girare la testa a tanti per il suo fisico statuario, occhio felino e capelli lunghi. A vederla oggi sembra un’altra persona. Il suo successore non può che dirsi Belen Rodriguez. Di chi si tratta e cosa fa oggi.

Verso la fine degli Novanta impazza un po’ ovunque. Inizia con la pubblicità di una nota compagnia telefonica e da lì tutti la vogliono. Passa dai cartelloni pubblicitari, alla radio, alla TV e persino al grande schermo. Parliamo di Megan Gale, modella e attrice australiana che oggi ha 47 anni ed è mamma e moglie.

Gli anni del successo travolgente

In Italia sfonda e di grosso. Infatti è la Belen degli anni Duemila e il suo successo nel Belpaese è tale che nel 2001 ha l’onore di essere al fianco di Raffaella Carrà per la conduzione del Festival di Sanremo. Ma la vediamo anche in diversi cinepanettoni di successo, come Vacanze di Natale 2000, Stregati dalla luna e Body Guards. Prima di sostare per diversi anni in Italia (a partire dal 2000 circa), sfila sulle passerelle internazionali forte del lancio del calendario Max. Per l’australiana, l’Italia rappresenta il Paese dalla miniera d’oro. Dieci anni di grandi successi: avere lei sul palco per molti addetti al lavoro è una chimera. Incassi da capogiro e un successo travolgente.

Dopo di lei …Belen Rodriguez, in Italia dal 2004

Con Megan Gale, si attiva l’attenzione di produttori e registi sulle showgirl provenienti d’Oltralpe. Infatti la sua erede sarà Belen Rodriguez, attrice e modella argentina che vive e lavora in Italia dal 2004. Anche lei ha successo da vendere. E ormai, anche per gli sviluppi della sua vita privata, pare tutta intenzionata a rimanere nel Paese che le porta tanta fortuna professionale.

Il grande dolore e l’addio all’Italia, oggi Megan si dedica ad altro

Megan manca dall’Italia dal 2016. E probabilmente la sua carriera di ribalta si chiude qui. Durante un volo per Milano, subisce un aborto spontaneo ed è per lei un grande dolore tant’è che spesso dichiara di essersi sentita in colpa.

Poi, nel tempo, pare aver superato tale sentimento ma di fatto è proprio da quegli anni che in Italia non la vediamo più. E non a caso sappiamo che vive stabilmente nel suo Paese natale, in Australia dove gestisce un residence per vacanze. Si dedica molto al sociale e alla famiglia.

È la Belen degli anni Duemila, com’è cambiata Megan Gale

Oltre all’aborto spontaneo nella sua vita c’è anche un altro grandissimo dolore: la morte del fratello Jason scomparso a 49 anni e purtroppo non si esclude si sia trattato di suicidio.

Due grossi drammi incidono certamente sulla personalità e sulla vita matura di una delle icone degli anni Novanta – Duemila. Per quel che riguarda il Mondo dello spettacolo, ne fa le veci, magistralmente Belen Rodriguez. In una foto recente, Belen rimane con viso regolare e bello ma l’espressione del volto è diversa. Indossa gli occhiali, capelli lisci e ordinatissimi, sguardo mite. Gli eventi plasmano sempre la persona. Nel bene e nel male.