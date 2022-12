Perché mai il gatto miagola davanti alla porta chiusa? I sorprendenti motivi del tutto inaspettati

Chi ha un gatto in casa sa benissimo che davanti ad una porta chiusa può assumere un comportamento strano. Vedremo qual è la spiegazione a questo strano atteggiamento e cosa fare per farlo smettere.

Chi ha un gatto o un cane in casa con sé come animale domestico sa perfettamente che a volte possono avere dei comportamenti un po’ strani. Gli animali sono abituati alla natura e hanno il loro istinto. A volte lo riportano nell’ambiente domestico facendoci incuriosire.

Ad esempio, perché mai un gatto miagola davanti alla porta chiusa? Spesso ci accorgiamo che il nostro amico felino miagola disperatamente se chiudiamo la porta del bagno, oppure se chiudiamo una porta che è sempre stata aperta.

Il suo miagolio non è dovuto soltanto al suo voler uscire di casa. Questo comportamento nasconde delle altre motivazioni, molto curiose e utili da sapere e conoscere. Conoscere meglio il proprio animale ci può aiutare ad aiutarlo. Vediamo come.

Perché mai il gatto miagola davanti alla porta chiusa? La spiegazione che pochi immaginano

Il gatto usa il miagolio solo per comunicare con le persone. Tra gatti non usano questo linguaggio. Quindi, quando ha fame si avvicina alla ciotola e miagola. Quando vuole uscire si avvicina alla porta d’ingresso e miagola.

È un messaggio che vuole inviare alle proprie persone di riferimento, a chi abita con lui. Miagola anche quando gli parliamo, quando lo accarezziamo, quando giochiamo con lui. Ma se lo fa davanti ad una porta chiusa, il discorso cambia.

Infatti, diversi studi hanno analizzato il comportamento dei felini ed è chiaro il motivo di questo comportamento: per un gatto una porta chiusa è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di avere tutto sotto controllo come vorrebbe.

Il piccolo non riesce più a vedere cosa sta succedendo nella stanza e questo lo mette in una situazione di disagio, lo rende insicuro, gli provoca stress. Per questo invita le persone ad aprire subito quella porta, anche se si tratta di una stanza in cui lui non è solito andare.

Cosa fare in questo caso

Nonostante i piccoli felini possano adattarsi velocemente alla vita domestica, nascono comunque come predatori e il loro istinto è sempre presente. Per questo dormono di giorno e alla notte sono attivi. Per questo tengono sempre tutto sotto controllo e hanno riflessi velocissimi.

Il chiudere una porta che è sempre stata aperta, il chiudere la porta quando ci si reca in bagno per il gatto è un affronto alla sua territorialità. Dunque, la cosa da fare è quella di lasciare aperte le porte in modo da farlo rimanere nella sua comfort zone.

Inoltre, cercare di insegnargli che per alcune ore alcune porte devono stare aperte e per altre, invece, chiuse, distraendolo e abituandolo alla situazione con dei giochi o delle comodità. Un gatto è abitudinario, quindi, si può abituare alle regole della casa e della famiglia.