La passeggiata in spiaggia è un classico dell’estate, ma possiamo finalizzarla all’obiettivo che sognano tutti: diventare tonici e magri. Dedichiamoci, dunque, a un tipo di camminata che richiede meno impegno, rischi e complicazioni rispetto alla corsa ma anche rispetto al nuoto, alla bicicletta o al canottaggio.

Tuttavia, dal punto di vista biomeccanico, impegna molto il nostro organismo. Possiamo lavorare sulla velocità in riva al mare e anche sulla pendenza del suolo, scegliendo la zona delle dune. Ecco come camminare ogni giorno in spiaggia per diventare tonici e magri con l’aiuto del nostro Team Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa.

Un movimento a pendolo invertito

La camminata veloce è un’attività aerobica di fitness diffusa in tutto il Mondo. Il suo movimento definibile “pendolo invertito” prevede schemi motori talvolta diversi.

Gli appassionati di corsa e maratona la sottovalutano, reputandola un’attività blanda e scarsamente efficace. Ma per chi svolge un’attività lavorativa sedentaria, è perfetta per iniziare. Con la camminata veloce aumenteremo comunque la soglia anaerobica e raggiungeremo un buon consumo di ossigeno.

La camminata veloce stimola il dimagrimento la tonicità muscolare. Ma non solo. È un toccasana per la riabilitazione cardiocircolatoria, per il miglioramento dei disturbi respiratori, previene varie forme degenerative della vecchiaia.

A proposito di senior, la camminata veloce non è esente da controindicazioni. Evitiamola in presenza di disagi muscolari ed osteoarticolari oppure in caso di obesità. Se non facciamo sport da tempo, prima facciamoci visitare da un fisiatra.

Camminare è diverso da passeggiare

La camminata veloce non va confusa con la passeggiata: che è una semplice formula ricreativa, non si prefigge un obiettivo funzionale o terapico. Possiamo, però, prepararci alla camminata veloce programmando un certo numero di passeggiate, con volume e intensità crescenti, necessarie a favorire i primi adattamenti muscolari e cardio-vascolari.

Quando si aumenta la velocità, si può certo andare in compagnia. Ma non si conversa, meglio ascoltare musica. Soprattutto per chi è in sovrappeso, la camminata veloce è un’attività impegnativa. Evitiamo di compierla sotto il sole cocente.

Ecco come camminare ogni giorno in spiaggia per diventare tonici e magri

La camminata veloce va tenuta sotto controllo, non deve sfociare nel jogging. Perché, anche se caratterizzato da un ritmo tranquillo, il jogging è, alla fine, una tecnica di corsa. La corsa, spiega il campione di trail running Tommaso de’ Mottoni y Palacios, impegna differentemente i muscoli, le articolazioni, il sistema cardiovascolare e quello polmonare.

Per dimagrire con camminata veloce alternata a jogging, dunque, dobbiamo impegnarci in una sessione di allenamento che duri almeno 40 minuti. Con i primi dieci dedicati alla camminata veloce per riscaldare i muscoli. I venti minuti centrali vedono l’alternanza di 5 minuti di jogging e 1-2 di camminata veloce. Gli ultimi dieci minuti saranno ancora di camminata veloce per defaticare l’organismo.