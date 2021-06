Le vacanze sono sempre molto soggettive e raccontano esperienze diverse. Chi visita una spiaggia in bassa stagione spesso la trova bellissima, al contrario, magari, di chi la scopre in piena stagione e affollata.

Esiste però un luogo mozzafiato non troppo popolato da turisti e libero da strutture marittime di qualunque tipo. Si tratta della spiaggia di Ferruzzano, a pochi chilometri da Reggio Calabria. Ecco l’affascinante spiaggia riservata, per chi cerca tranquillità e un mare verde smeraldo indimenticabile.

Come raggiungere questo piccolo paradiso lontano dal caos cittadino

A Ferruzzano Marina sorge questo angolo di spiaggia meraviglioso. La sabbia è in parte bianchissima e in parte più granulosa e il mare è talmente limpido che è possibile vedere i propri piedi sott’acqua. Il tratto di spiaggia libero si estende per 100 metri. A soli 50 metri di distanza è possibile trovare una stazione ferroviaria che rende comodo l’arrivo.

A incorniciare la spiaggia di Ferruzzano sono bellissime scogliere, che rendono il paesaggio quasi bucolico. Un po’ come accade anche per il piccolo paesello brullo e selvaggio. Sul posto è consigliabile anche effettuare immersioni, per godere della ricca fauna marina. Per gioire totalmente di tutta questa bellezza, consigliamo di visitare la spiaggia a partire dal mese di settembre.

Il paesaggio è ancor più suggestivo al tramonto, momento in cui questo posto diventa magico e romantico. Non solo è perfetto per famiglie che vogliono una pausa dalla vita quotidiana, ma anche per coppie che cercano un luogo romantico. In prossimità della strada principale è possibile trovare docce pubbliche che rendono ancor più confortevole la visita a questo piccolo gioiello di spiaggia.

La trasferta in questa spiaggia offre anche la possibilità di visitare un paese ricco di storia come Ferruzzano. Proprio in questo borgo, infatti, i visitatori potranno godere di una vista mozzafiato e di uno spettacolo incredibile per gli occhi.

Questa piccola area incontaminata è un esempio di natura selvaggia in cui alberi e rocce danno vita a spiagge meravigliose. Per chi invece desidera escursioni totalmente immerse nella natura gli esperti di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa consigliano questo piccolo borgo che sorge in uno dei parchi nazionali più famosi d’Italia.