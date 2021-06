Estate significa caldo, giornate lunghe e vacanze. Spesso proprio in questo periodo possiamo soffrire di stitichezza. Questo succede perché l’aumento delle temperature ci porta a disidratarci più velocemente.

Se a questo aggiungiamo gli spostamenti dovuti ai viaggi, cambiamenti nelle abitudini alimentari e del ciclo sonno/veglia non dobbiamo stupirci se iniziamo a soffrirne.

Quello che forse non tutti sanno è che ci sono dei semplici ed efficaci rimedi naturali per contrastare la stitichezza. Scopriamoli insieme.

Solo pochi conoscono questi 3 incredibili rimedi della nonna per combattere la stitichezza estiva

Il primo di essi è la cascara sagrada. La cascara sagrada si ottiene dalla corteccia di un albero chiamato Rhamnus purshiana. Questo albero si coltiva in California, in Cile e in alcune parti dell’Africa, ma possiamo trovarlo anche in Italia.

La cascara è un lassativo naturale e permette di ammorbidire le feci in modo semplice e veloce. È importante però non abusarne ed utilizzarla soltanto sporadicamente e mai per periodi prolungati. Il modo più semplice per assumerla è sotto forma di tisana mettendo in infusione la sua corteccia essiccata.

In alternativa, possiamo assumere degli integratori alimentari appositi a base di cascara sagrada per favorire il transito intestinale.

Senna

In alternativa alla cascara sagrada possiamo utilizzare la senna. La senna è un’erba che possiede proprietà lassative ed è molto utilizzata in erboristeria. Possiamo assumerla tramite infuso preparato con le sue foglie secche. Lo lasciamo riposare per 8 ore e lo assumiamo la sera prima di dormire.

In ogni caso, ne è sconsigliato l’utilizzo in gravidanza, allattamento e nei soggetti d’età inferiore ai 12 anni. Inoltre, coloro che soffrono di disturbi cronici dell’apparato gastro-intestinale dovrebbero evitare di assumerla salvo diversa indicazione medica.

Finocchio e rabarbaro

Solo pochi conoscono questi 3 incredibili rimedi della nonna per combattere la stitichezza estiva. L’ultimo di questi è una tisana a base di finocchio, rabarbaro e menta. Questa tisana aiuta a regolarizzare l’attività intestinale e a sgonfiare l’addome.

Nello specifico, il finocchio favorisce la digestione e il rabarbaro aiuta a purificare l’organismo. La menta invece aiuta a rendere più gradevole il sapore della tisana e le conferisce freschezza. Per preparare la tisana, mettiamo in infusione in acqua calda le radici di rabarbaro e finocchio e le foglie di menta. Dopo 15 minuti, filtriamola e beviamola prima di andare a dormire.

