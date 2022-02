L’attività fisica è sicuramente uno strumento importante, che possiamo usare per proteggere la nostra salute. Infatti, muovendoci, sempre sotto consiglio di un esperto, potremmo apportare diversi benefici al nostro organismo. Alcuni anche piuttosto inaspettati per molte persone. Perciò, quello che dobbiamo fare è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, cercando di capire con il nostro medico di fiducia come proseguire.

La camminata è uno strumento potente per la nostra salute e non dovremmo sottovalutarlo perchè potrebbe esserci davvero utilissimo

I benefici dell’attività fisica possono essere tanti. In particolare, la camminata è davvero un portento quando si parla di salute. E, tra l’altro, di questo argomento avevamo già trattato in passato. Infatti avevamo già spiegato, in questo nostro precedente articolo per esempio, come camminare possa aiutare il nostro cervello. Ma non solo. Infatti, una camminata costante, precisa e fatta per il tempo appropriato può anche aiutarci ad abbassare i livelli di colesterolo presenti nel sangue. E di questo anche avevamo parlato in un precedente articolo. Ma c’è ancora un altro beneficio di questa attività da presentare. Nel caso specifico di oggi, ci rivolgiamo alla fetta di popolazione femminile.

Ecco come camminare dopo i 50 anni per rallentare l’invecchiamento con tranquillità e piacere

Lo studio che stiamo riportando, pubblicato dall’AIRC, infatti, ha preso in esame proprio 200 donne nella fase successiva alla menopausa. Tutte avevano un’età compresa tra i 50 e i 69 anni. L’intervento degli esperti è stato interessante e ha dato dei risultati davvero sorprendenti. Infatti, le volontarie sono state divise in 4 gruppi e ai primi 3 sono stati apportati dei cambiamenti riguardo le abitudini quotidiane. Noi oggi ci concentreremo su quelle che riguardano l’attività fisica. Alle donne in questione è stato chiesto di camminare per 1 ora al giorno tutti i giorni, abbracciando quindi l’attività moderata. Inoltre, questo modo di camminare dovrebbe essere affiancato da 1 ora precisa a settimana di attività intensa. Ma un dato risulta essere interessante. Gli esperti, infatti, parlano anche di camminate di gruppo nel loro esperimento, consigliate alle partecipanti tra le modifiche apportate al loro stile di vita.

Dunque, 1 ora al giorno di camminata sostenuta e con persone diverse che possano affiancarci in questa trasformazione. Ecco come camminare dopo i 50 anni per riuscire a mantenersi giovani e ad allontanare i segni incombenti dell’invecchiamento. Senza dimenticare, ovviamente, anche l’attività intensa che sarà svolta 1 ora a settimana. I ricercatori hanno evidenziato che, nel gruppo che ha apportato queste modifiche, ci sono stati dei cambiamenti importanti di marcatori che vengono associati, come ricordano gli esperti, proprio a un rallentamento del processo di invecchiamento. Ovviamente, come abbiamo già specificato, confrontiamoci sempre prima con il nostro medico di fiducia.

