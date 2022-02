Molti sanno quanto sono friabili e croccanti le chiacchiere di carnevale, ma cucinate ripiene così sono ancora più golose

A ogni festività il suo dolce. Natale è per il panettone, Pasqua per la colomba e Carnevale per le chiacchiere. Chiamate in molti altri modi, come frappe, bugie e via dicendo si sono affermate come il dolce tipico della festività carnascialesca. Delicate e golose, le chiacchiere al forno o fritte vanno per la maggiore, molti di noi infatti hanno imparato a cucinarle per servirle in tavola e averle a disposizione nei giorni di festa.

Una gradita variante

Impariamo oggi a prepararle creando una variante molto gustosa e golosa che piacerà ai grandi e anche ai piccini. Utilizzeremo infatti cioccolato, crema e ricotta per fare un ripieno prelibato e squisito.

Ingredienti per le chiacchiere:

400 grammi di farina;

50 grammi di zucchero;

30 grammi di burro fuso;

50 ml di latte;

2 uova;

una busta di lievito per dolci;

liquore a piacere (grappa, rum o Strega).

Setacciamo la farina e poniamola dentro una terrina. Predisponiamo un buco e mettiamo dentro lo zucchero, le uova e il burro fuso. Amalgamiamo bene e poi aggiungiamo il liquore, il latte e 2 cucchiai di liquore a scelta. Incorporiamo bene il tutto e formiamo infine una palla. Avvolgiamo l’impasto con una pellicola e lasciamolo riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente.

A questo punto andremo a preparare una delicata crema pasticciera o al cioccolato e a lavorare la ricotta con un po’ di zucchero e maggiorana.

Quando l’impasto sarà pronto potremo suddividere il panetto in 4 parti più piccole e stenderle una alla volta con l’ausilio del mattarello. È necessario formare delle strisce rettangolari. In caso di difficoltà, è possibile aiutarsi con la macchina della pasta.

Una volta creati i rettangoli, metteremo un cucchiaino di crema pasticciera o al cioccolato ben distanziati l’uno dall’altro e in un secondo rettangolo un cucchiaino di ricotta.

Terminata questa operazione sovrapponiamo l’altra sfoglia facendola aderire bene con la parte inferiore. Poi con l’aiuto di un coltello o di una rotella della pizza andremo a tagliare le chiacchiere ripiene formando dei rettangoli non troppo grossi né lunghi.

In una padella versiamo abbondante olio di semi e quando è caldo iniziamo la cottura delle chiacchiere. Rivoltiamole non appena la parte sottostante sia dorata e lasciamole scolare nella carta assorbente. Spolveriamo un po’ di zucchero a velo e serviamo calde.

Molti sanno quanto sono friabili e croccanti le bugie o frappe di Carnevale, ma preparate così saranno ancora più gustose.