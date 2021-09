Con l’estate che ormai sta giungendo al termine e con le vacanze che per molti si sono concluse ormai da giorni, le attività e gli impegni propri del periodo autunnale ricominciano.

Questo vuol dire anche riprendere in mano gli obbiettivi che prima di partire per le vacanze avevamo lasciato in sospeso. Quali, ad esempio, la perdita di peso e il raggiungimento della forma fisica desiderata. Soprattutto dopo un mese come agosto, dove solitamente ci si lascia andare e non si fa troppa attenzione al controllo della dieta alimentare.

Diverse alternative

Per ricominciare ad allenarsi abbiamo a disposizione diverse alternative. Del resto, a settembre non soltanto tutte le palestre riaprono, ma anche il tempo ci permette ancora di fare sport all’aperto. Difatti, oltre alla sala pesi e a i corsi, esistono tantissimi esercizi che possiamo fare all’esterno, che non hanno bisogno di strumenti o di gadget appositi per poterli portare a termine.

Tra questi, neanche a dirlo, il preferito di moltissimi è rappresentato dalla camminata veloce. Proprio a questo proposito, nel prossimo paragrafo, sveleremo un consiglio molto utile, soprattutto per chi cerca di raggiungere ottimi risultati tramite questo allenamento.

Per camminare correttamente e ottenere migliori benefici ecco il percorso che in molti consigliano

Per quanto possa sembrare un’attività semplicissima e che non richiede alcun apprendimento, non è affatto così. Camminare con l’obbiettivo di perdere peso e tonificarsi, infatti, è a tutti gli effetti un allenamento. In quanto tale presenta delle particolarità che, se imparate, possono aiutare moltissimo nel raggiungimento dei risultati desiderati.

Non a caso, già poche settimane fa avevamo avuto modo di rivelare dei particolari di questo esercizio. Svelando nello specifico come camminare per tonificare i glutei e dimagrire eliminando il grasso in eccesso. Anche nell’articolo di oggi parleremo di un dettaglio importante relativo alla camminata veloce, ma che ha a che fare con il percorso da seguire. Vediamo di cosa si tratta.

Il primo suggerimento riguarda il tipo di strada da preferire. Difatti, se l’asfalto può andare bene per la maggior parte del percorso, è consigliabile inserire all’interno dell’allenamento anche alcuni metri di strada sterrata. Non tutti lo sanno, ma questo tipo di terreno, poiché accidentato e non uniforme, ci permette di lavorare sul baricentro. Regolandolo costantemente e allenandolo nel modo corretto. Provocando, di conseguenza, un maggior sforzo da parte del nostro corpo, sia a livello muscolare che a quello legato alla dispersione di energie e dunque di calorie.

Un altro consiglio, inoltre, è quello di evitare un percorso che preveda solamente pianura. Difatti, l’aggiunta di salite e discese, possibilmente distribuite equamente, apporterà vantaggi fantastici. Dal bruciare più calorie al permettere ai muscoli delle gambe di rafforzarsi e lavorare sempre meglio.

Quindi, per camminare correttamente e ottenere migliori benefici ecco il percorso che in molti consigliano. Ricordiamo, però, che prima di iniziare qualsiasi attività sportiva, è necessario il benestare del nostro medico di base. Se non l’abbiamo già fatto, quindi, prenotiamo subito un consulto.