Nel caso delle donne ci sono certe zone del corpo che tendono ad accumulare più grasso di altre. Tra queste c’è l’interno coscia, che si appesantisce perdendo tono muscolare e a livello della cute. Si tratta, in effetti, di una zona molto delicata e i muscoli che la compongono vengono sollecitati poco durante la vita quotidiana. Tanto è vero che l’interno coscia comincia a ingrossarsi anche solo a partire dai trent’anni, nonostante effettivamente la situazione solitamente peggiori con l’avanzare dell’età.

A volte ci sono cause esterne come l’utilizzo di alcuni farmaci o la maternità, altre volte dipende perlopiù dallo stile di vita. Infatti, anche in questo caso la sedentarietà e una dieta inappropriata possono appesantire l’interno coscia proprio come il resto del corpo, se non di più.

Di conseguenza, è importante avere un’alimentazione bilanciata ed equilibrata, senza eccessi di grassi e zuccheri. Consigliamo, però, di rivolgersi agli esperti per evitare di lanciarsi in diete controproducenti.

Per quanto riguarda lo stile di vita, questo dovrebbe essere attivo e non sedentario. Vediamo, quindi, alcuni esercizi che possiamo fare comodamente in casa per tonificare l’interno coscia.

Ecco come bruciare il grasso dell’interno coscia e avere le gambe più magre e toniche risparmiando sulla palestra

Tra gli esercizi più semplici c’è quello della rana. Per eseguirlo, dobbiamo sdraiarci a pancia in giù e piegare le gambe unendo i talloni. Spingiamoli gli uni verso gli altri per qualche secondo e poi rilassiamo, ripetendo questa pratica almeno tre volte.

Possiamo anche sdraiarci a pancia in su, portando le gambe in alto a formare un angolo retto con il corpo. Da questa posizione apriamo e chiudiamo le gambe per circa 20 volte e molto lentamente.

Al contrario dei soliti esercizi, per coinvolgere di più l’interno coscia, dobbiamo utilizzare la tecnica a incrocio. Ad esempio, mettiamoci a quattro zampe puntando mani e ginocchia a terra. Distendiamo una gamba alla volta tenendola all’altezza della schiena e poi portiamola oltre la gamba ancora a terra toccando il pavimento con la punta del piede. Ripetiamo l’esercizio per 20 volte per lato. In alternativa, possiamo fare lo stesso esercizio appoggiando le mani su un tavolo o una sedia.

Infine, concludiamo la sessione con i sumo squat. Rimaniamo in piedi e divarichiamo le gambe portando i piedi oltre il bacino. Da questa posizione, e tenendo la schiena dritta, abbassiamo il bacino sino all’altezza delle ginocchia e risaliamo. Ripetiamo l’esercizio una decina di volte facendo più sessioni.

Quindi, ecco come bruciare i grassi, soprattutto nelle gambe, grazie a degli esercizi che possiamo fare comodamente a casa. Se poi vogliamo risolvere anche il problema delle braccia flaccide o a tendina, anche in questo caso basta scegliere degli esercizi specifici.

