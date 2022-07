Con il costante aumento delle temperature in estate c’è poco da scherzare, soprattutto se siamo cardiopatici. Il caldo, infatti, potrebbe creare gravi problemi di salute ai soggetti sensibili e non solo. Per questo, la Siprec ha realizzato una sorta di decalogo delle buone norme da applicare durante l’estate per contrastare il caldo intenso e rimanere in salute.

Alcune potrebbero essere considerate scontate o intuitive, altre invece ci spingono a considerare con più attenzione le nostre abitudini quotidiane.

Ad esempio, è noto ai più che il caldo faccia abbassare la pressione sanguigna, perché dilata le arterie e perdiamo liquidi ed elettroliti attraverso la sudorazione. Ecco che, quindi, avvertiamo una profonda debolezza che potrebbe sfociare in lipotimia e in casi estremi in sincope. Uno dei metodi per evitare che questo accada è idratarsi con molta frequenza e non esporsi al sole per periodi troppo lunghi e nelle ore più calde. Attenzione anche agli sbalzi di temperatura in acqua o con l’aria condizionata.

Per chi è abituato a fare sport e a rimanere in movimento, potrebbe sembrare un controsenso quello di evitare attività fisiche intense in estate. Eppure, dovremmo effettivamente limitarle solo alle ore più fresche.

Ricordiamoci anche che se vogliamo o dobbiamo ancora utilizzare la mascherina, dovremmo regolare lo sforzo fisico di conseguenza, magari salendo le scale.

Attenzione ecco come combattere il caldo d’estate e cosa bere soprattutto quando soffriamo di problemi al cuore per non sentirsi male

Un altro aspetto che forse non consideriamo spesso riguarda i farmaci che prendiamo solitamente. Infatti, questi potrebbero non essere la scelta migliore nel momento in cui le temperature aumentano vertiginosamente come in questo periodo. Rivolgiamoci quindi al medico per valutare se sia il caso di cambiare o sospendere la terapia. Questo sarebbe particolarmente indicato nel caso in cui assumiamo farmaci anti-ipertensivi o diuretici.

È importante regolare anche l’alimentazione, mangiando quantità di cibo non eccessive e consumando molta frutta e verdura, perché ricche di acqua, vitamine e minerali. In più, in questo modo non appesantiremo troppo il corpo durante la digestione. Ecco perché, quando beviamo sarebbe meglio scegliere acqua, spremute o succhi di frutta non troppo zuccherati, perché sono anche una fonte di carboidrati e potassio. Evitiamo invece gli alcolici, che dopo una prima sensazione di frescura causerebbero la sudorazione.

Quando andiamo in vacanza in montagna facciamo attenzione anche all’altitudine, perché tenderebbe a diminuire la quantità di ossigeno nel sangue. Quindi, se intendiamo salire di quota la cosa migliore sarebbe farlo gradualmente, facendo una sosta ogni 500 m circa.

Infine, durante i viaggi ricordiamoci di portare con noi le medicine necessarie e, se soffriamo di cardiopatia, sarebbe meglio evitare i luoghi troppo isolati.

Quindi, attenzione ecco come combattere il caldo durante queste estati sempre più torride. Se poi volessimo un aiuto in più, pare che anche alcune piante aromatiche possano darci una mano a rimanere energici nonostante il caldo.

