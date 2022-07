Pulire la casa non è molto semplice. Per farlo ci vuole molta fatica e altrettanta pazienza. Il luogo cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è sicuramente il bagno, che deve essere pulito con una certa cura. Oltre alla normale pulizia giornaliera esiste un metodo molto semplice ed efficace per levare le macchie di calcare dal bagno. Questo metodo ci viene tramandato dalle nonne e si tratta del riciclaggio dei fondi di caffè.

Quest’ultima è una bevanda molto amata dagli italiani e siamo abituati a gettarne i fondi nella spazzatura. In realtà, sono molto utili per concimare piante come le rose, le ortensie, i pomodori e le fragole. Se mescolati alle bucce di arance, servono a tenere lontano i gatti dal giardino.

In questo articolo consigliamo come utilizzare i fondi di caffè per eliminare le fastidiosissime macchie dal box doccia, dal water e da altre superfici.

I fondi di caffè si possono usare anche per concimare le piante e scrostare il wc e il piatto doccia

Ecco come fare. Procurarsi un panno di cotone o in microfibra inumidirlo con dell’acqua passarlo sui fondi di caffè, e sfregarlo sulle superfici interessate. Dopodiché, lavare le parti come siamo abituati a fare con un qualsiasi detergente. Noteremo che le superfici trattate risulteranno ben pulite e brillanti. Inoltre, i fondi di caffè tornano utili anche in un altro modo.

Cosa accade se li versiamo nel water?

Il cattivo odore proveniente dal water è probabilmente causato dalle tubature che trattengono particelle fecali. Se mischiamo un litro d’acqua calda e tre o quattro cucchiaini di fondi di caffè e versiamo la soluzione nel water noteremo, dopo aver tirato lo sciacquone, che la puzza sarà solo un brutto ricordo. Quindi, fondi di caffè si possono usare anche in questo modo.

