Quando si cresce, uno degli inestetismi più comuni è quello delle braccia flaccide. Le stesse che sventolano all’aria quando salutiamo con la mano e sembrano dei budini durante la corsa. È una caratteristica che possiamo incontrare sia negli uomini che nelle donne, ma fra queste ultime è sicuramente più diffusa. Infatti, la flaccidità della pelle dipende anche dalla massa muscolare. Ciò vuol dire però che con l’esercizio, soprattutto se mirato, potremmo quantomeno diminuire la morbidezza delle nostre braccia. A questo però si dovrebbe abbinare, come sempre, un’alimentazione equilibrata che non favorisca l’accumulo di grasso.

Ma quali sono gli esercizi da fare per avere braccia più toniche? Ne abbiamo selezionato 5 con ordine di difficoltà crescente. Ricordiamo però che l’importante è compiere dei movimenti corretti ed essere costanti.

Da dove cominciare

Le “braccia a tendina” solitamente peggiorano con l’avanzare dell’età. Anche per questo motivo sarebbe essenziale cominciare il prima possibile, così da ottenere un risultato migliore.

I muscoli da coinvolgere con gli esercizi sono la spalla, il bicipite, ma soprattutto il tricipite. Si tratta del muscolo nella parte posteriore del braccio, esattamente in corrispondenza dell’odiata “tendina”. Ricordiamoci però di procedere in modo graduale senza strafare, soprattutto se non siamo allenati. Un buon inizio potrebbe essere un riscaldamento dolce con stretching.

Potremmo ridurre le braccia flaccide a tendina grazie a questi facili esercizi anche senza andare in palestra

Quando cominciamo con gli esercizi, la cosa migliore è evitare di utilizzare subito dei pesi, sfruttando solo il proprio peso corporeo. Il primo esercizio è un esempio perfetto. Mettiamoci in piedi a gambe divaricate alzando le braccia parallele al corpo. Da questa posizione compiamo dei piccoli cerchi con le braccia effettuando dei movimenti lenti e controllati. Possiamo cominciare facendo questo movimento per 30 secondi, per poi fare una pausa e ripetere altre due volte. Col passare del tempo possiamo aumentare i secondi e prendere in mano anche dei piccoli pesi.

Un altro esercizio utile a tonificare i muscoli è il Dip, che ci permette di ottenere buoni risultati anche a casa. Infatti, avremo bisogno semplicemente di una sedia. Diamole le spalle, mettiamo i palmi delle mani sulla base della sedia e facciamo scendere tutto il corpo piegando le ginocchia. Da fuori potremmo sembrare sedute in aria davanti alla sedia. Facendo forza con le braccia portiamo il corpo su e giù anche solo per 5 volte, per poi fare altre due ripetizioni.

Il terzo esercizio prevede l’utilizzo di un bastone, che dobbiamo tenere con le mani in entrambi i capi. Tenendolo in questo modo portiamo mani e bastone verso l’alto, tenendo le gambe divaricate e la schiena dritta. Poi, lentamente, portiamo il bastone dietro al collo e poi su di nuovo. Continuiamo così per altre 10 volte e poi per altre due ripetizioni.

Gli esercizi più duri

Gli esercizi più duri sono le flessioni a braccia strette e la Military Plank. Nel primo caso, oltre a tenere il busto allineato e le mani in corrispondenza delle spalle, queste dovranno essere più ravvicinate fra loro sul tappetino. Per quanto riguarda la Military Plank, dobbiamo partire in una posizione simile a quella per le flessioni, ma mettendo i gomiti sul materassino. A questo punto, sempre mantenendo il busto allineato, sostituiamo i gomiti con le mani, così da salire di livello. Torniamo nella posizione iniziale e ripetiamo.

Perseveriamo e forse potremmo ridurre le braccia flaccide. Però, possiamo rendere la nostra routine ancora più completa provando a ridurre pancetta e maniglie dell’amore, grazie ad altri esercizi specifici e semplici da realizzare.