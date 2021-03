La nuova moda che spopola sul web amata dalle star, trendy, ma anche divertente ed efficace avviene proprio in compagnia del nostro cane.

A metà strada tra il fitness e il divertimento, il dog walking è un programma che consiste nel camminare con il nostro amico a quattro zampe, perfetto per bruciare calorie e migliorare l’umore.

Questa nuova attività ricreativa permetterà a noi di raggiungere la forma fisica desiderata, considerando che dovremmo compiere almeno 10.000 passi al giorno. Ma soprattutto ci permetterà di creare una fortissima intesa con il nostro più simpatico amico.

I benefici per la salute

Anche la scienza conferma che passeggiare con il nostro cane apporta numerosi benefici alla salute. Infatti questa grandiosa attività si è rivelata un vero e proprio toccasana per il cuore. Camminare 30 minuti al giorno per almeno 5 volte a settimana a passo veloce ci permette di tutelare la salute del cuore e gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio. Per altro, migliora il nostro livello di colesterolo nel sangue e soprattutto il nostro umore.

Ecco come bruciare calorie in compagnia del nostro cane, un metodo divertente ed efficace che spopola tra le star

Inoltre quest’attività risulta essere anche più stimolante rispetto alla palestra. Essa ci permette di:

rimanere all’aperto;

migliorare la salute;

ridurre lo stress;

bruciare calorie;

migliorare il nostro rapporto con Fido.

Ma per essere efficace quanti minuti bisogna camminare?

Portare a spasso il cane permette di bruciare 250 kcal all’ora.

Le passeggiate per poter essere efficaci devono avere una durata di almeno 20 minuti e devono essere fatte a passo sostenuto. Se inoltre, il volere è quello di incrementare il consumo calorico scegliere percorsi in pendenza, fare jogging, esercizi di yoga, fare le scale. Così le calorie consumate saranno molte di più.

Ma oltre alla camminata veloce o alla corsa, ci sono tanti sport da poter fare con Fido, come il gioco con la palla che permette di allenare la muscolatura e ancora la dog dance che consiste nel muoversi con il cane a ritmo di musica.

Consigli pratici

Il consiglio è quello di iniziare in maniera graduale, soprattutto se il cane non è abituato e fin’ ora ha condotto una vita sedentaria. Nelle prime uscite è bene prestare particolare attenzione al suo stato di salute e, se dovesse affaticarsi troppo, rallentare subito e se necessario fermarsi e farlo riposare e bere.

Un ulteriore consiglio è quello di portarsi sempre dietro una bottiglia o borraccia con acqua fresca. Non portarlo immediatamente fuori dopo aver mangiato è un’altra regola fondamentale. Questo per evitare che si attivi troppo e rischiare una torsione gastrica a cui questi splendidi pelosetti sono soggetti.

Il migliore amico dell’uomo ancora una volta si rivela il suo angelo custode e a quanto pare si trasforma anche nel giusto personal trainer, che gli permetterà di ottenere risultati estetici efficaci accompagnati da tanta tanta felicità.

Per i Lettori in cerca di altre soluzioni per bruciare calorie è consigliata la lettura di “attenzione a questi errori che quasi tutti commettono che impediscono di perdere peso”.