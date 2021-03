Ecco l’infuso facilissimo che rivitalizza anche e ginocchia

Mentre facciamo esercizio fisico, camminiamo o semplicemente ci pieghiamo sulle gambe, può capitarci di provare un forte dolore alle articolazioni, soprattutto alle anche. La causa può essere il deterioramento della cartilagine dell’anca e delle ginocchia, che non ci permette di compiere con naturalezza le piccole azioni di tutti i giorni.

È un segnale importante, bisogna fare un controllo dal medico di base o dall’ortopedico. C’è però un semplice rimedio fatto in casa che permette di ritrovare un po’ di elasticità, di ammorbidire le nostre articolazioni, aiutandoci a riprendere i nostri ritmi quotidiani. Ecco l’infuso facilissimo che revitalizza anche e ginocchia. Vediamo di cosa si tratta con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Il decotto di erbe mediterranee è strepitoso

Ecco l’infuso facilissimo che revitalizza anche e ginocchia. Per combattere l’insopportabile dolore provocato dal deterioramento della cartilagine delle articolazioni è sufficiente preparare un semplice ma efficace decotto di erbe aromatiche. Gli ingredienti sono pochi e tutti naturali, e li possiamo reperire facilmente al supermercato o nel nostro orto. Basta mescolare salvia, menta piperita, rosmarino e timo con un litro di acqua naturale.

Per la preparazione bisogna mettere a bollire l’acqua in un pentolino o in un bollitore. Si aggiungono, a questo punto, tutte le erbe, si porta a bollore e si lascia cuocere a fiamma lenta per cinque minuti. A questo punto si filtra con un colino e si beve a temperatura ambiente o leggermente tiepido.

Ecco l’infuso naturale che rivitalizza anche e ginocchia

Attenzione ad eventuali controindicazioni mediche a proposito dell’ingrediente menta. Si può aggiungere succo di limone fresco o miele. Abbiamo preparato, quindi, il nostro elisir naturale a base di erbe che ridarà vita alle nostre articolazioni.

Per le dosi, consigliamo di assumere una o due tazze calde di infuso al giorno, a stomaco vuoto e per almeno tre settimane. Volendo, si può alternare questa cura casalinga all’assunzione di collagene idrolizzato, che aiuta a riparare le nostre articolazioni.

Ecco, dunque, qual è l’infuso facilissimo che rivitalizza anche e ginocchia.