Sebbene ci siano oltre 1,5 milioni di specie animali sulla Terra, si conoscono solo poche specie che vanno in menopausa: gli esseri umani, i globicefali di Gray, le orche, oltre a beluga e narvali. La menopausa è una condizione fisiologica della donna e coincide con il termine della fertilità femminile.

La cessazione dell’attività delle ovaie porta a una diminuzione degli estrogeni nel sangue, accompagnata da una serie di disturbi e malattie associate alla menopausa. Una delle conseguenze più note riguarda le vampate di calore. Ecco, dunque, come avere meno vampate di calore durante la menopausa senza prendere farmaci.

Le vampate di calore

Con la durata della vita moderna, la diminuzione degli estrogeni circolanti può avere un impatto negativo sulla vita di una donna per 30-40 anni. Come detto, la principale conseguenza sono le vampate di calore. Tuttavia, durante la menopausa si può assistere anche a un declino della funzione cognitiva, a disturbi del sonno, depressione, ansia, malattie cardiovascolari e osteoporosi.

Gli attuali trattamenti delle vampate di calore comprendono la terapia estrogenica da sola o in combinazione con progestinici. L’utilizzo, inoltre, anche di prodotti a base di soia e inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Tuttavia, ad eccezione degli estrogeni, nessuno di questi ha un’efficacia soddisfacente. La terapia con estrogeni, però, può avere effetti indesiderati, compresa la stimolazione dell’utero e del seno che porta a un elevato rischio di cancro. Per questo è importante trovare alternative che aiutino la donna ad affrontare questo particolare periodo della vita.

Ecco come avere meno vampate di calore durante la menopausa senza prendere farmaci

In uno studio recente (Barnard ND et al., 2021), i ricercatori hanno scoperto che la dieta seguita può avere un forte impatto sulla frequenza e sull’intensità delle vampate di calore in donne in menopausa. I dati sono molto incoraggianti. In particolare, la dieta testata non conteneva farmaci o estratti ormonali, ma combinava cibi a base di verdure a basso contenuto di grassi, con semi di soia cotti. Non solo il numero medio di vampate di calore da moderate a gravi è sceso da cinque a uno al giorno con la dieta, ma sono state totalmente eliminate nel 59% dei soggetti.

Quindi, potrebbe essere importante per le donne in menopausa modificare il proprio regime alimentare, prediligendo le verdure, per migliorare la propria qualità di vita.