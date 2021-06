Il cancro al seno è il secondo tumore più frequentemente diagnosticato e la principale causa di morte tra le donne nei paesi sviluppati. Esistono grandi differenze nella percentuale del cancro al seno tra le donne con stili di vita occidentali e quelli asiatici. Una possibile spiegazione di questo fenomeno è data da una differenza nella dieta tra le due popolazioni. Molti di noi usano questo germoglio come condimento dietetico senza sapere che potrebbe essere dannoso per chi soffre di tumore al seno.

Il rapporto con gli estrogeni

In generale, gli alimenti a base di soia, utilizzati più in oriente che in occidente, sono considerati tra i più salutari per il consumo umano. Gli alimenti a base di soia possono avere altri benefici per la salute, come la prevenzione del diabete, dell’ipertensione e delle malattie cardiovascolari. La soia e i prodotti alimentari da essa derivati (il tofu, la salsa di soia, latte di soia) contengono anche fitoestrogeni. I fitoestrogeni hanno una struttura chimica simile agli estrogeni femminili. È stato pertanto ipotizzato che la soia possa essere una delle cause di un aumento del tumore al seno nelle donne asiatiche. Anche la presenza di sostanze chiamate isoflavoni, con una controversa azione nel cancro, ha contribuito a numerosi studi sulla soia e sulla sua relazione con il tumore al seno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Molti di noi usano questo germoglio come condimento dietetico senza sapere che potrebbe essere dannoso per chi soffre di tumore al seno

Per evitare ambiguità, sottolineiamo che i risultati sulla soia e sulla sua azione eventuale nel tumore al seno non sono univoci e chiari. In alcuni studi sembrerebbe che i fitoestrogeni abbiano in realtà un’azione antitumorale (Ho Sc et al, 2021), in altri studi invece si evidenzierebbe un’azione tumorale specifica (Yang X et al, 2015). In questi casi, in cui i risultati non sono del tutto chiari, bisogna utilizzare un approccio conservativo. Le donne che hanno un pregresso di tumore al seno dovrebbero evitare di mangiare alimenti che contengano fitoestrogeni, inclusa la soia.