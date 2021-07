Il coronavirus ha notevolmente inciso sulle nostre vite, per via di questo fenomeno abbiamo ormai delle abitudini che secondo alcuni saranno difficili a perdersi.

L’uso della mascherina, del gel igienizzante e del poco contatto sono solo alcuni aspetti che hanno segnato questi ultimi mesi.

La nostra Regione è passata da colore in colore per poi diventare finalmente zona bianca.

Come ben sappiamo la zona bianca non è un “libera tutti”, ma ci consente di vivere di più i luoghi dedicati alla socialità. Tra questi è impossibile non citare i bar, i pub e i ristoranti ma soprattutto non c’è alcun coprifuoco da rispettare.

Esistono però delle regole che vanno comunque rispettate anche se adesso vi è un po’ più di libertà. L’utilizzo della mascherina rimane obbligatoria nei luoghi al chiuso e se non è possibile garantire la distanza di sicurezza all’aperto. Per questo motivo è consigliabile averla sempre con noi, questo vale per i vaccinati e non. Altre regole si estendono anche sui viaggi in auto, non sono previsti limitazioni di spostamenti ma sul numero di passeggeri sì.

Ecco quanti passeggeri possono viaggiare in auto in zona bianca

Molti di noi commettono l’errore di credere che la zona bianca sia sinonimo di fine del coronavirus. Nella realtà dei fatti non è così, il virus purtroppo c’è ancora e addirittura si sta sviluppando in varianti più resistenti.

Stare attenti a determinati comportamenti tutela non solo la nostra salute ma anche quella di chi ci sta vicino. Come già detto in precedenza, ci sono delle regole da rispettare a cui non tutti prestano particolare attenzione.

In macchina molti viaggiano come se non fosse successo niente, in verità per chi non ha rapporti interpersonali stabili rimangono invariate le disposizioni attuate. Quindi le regole su quante persone possono viaggiare in auto rimangono le stesse e sono quelle previste dai precedenti decreti del Presidente del Consiglio.

Si può viaggiare in tre ma non in quattro se non si è conviventi o non si intrattengono rapporti interpersonali stabili. La disposizione rimane con il conducente davanti senza nessuno accanto e due persone dietro vicino ai finestrini.

Rispettare queste semplici regole ci permetterà di contenere la diffusione di contagi e di evitare multe salate. Ecco quanti passeggeri possono viaggiare in auto in zona bianca.