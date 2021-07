In tutta Italia, da Nord a Sud, in ogni paese, borgo e città non manca mai l’appuntamento fisso con il mercato rionale.

Spesso nelle città più grandi è itinerante a seconda dei quartieri e ogni giorno, spostandosi, si può approfittare di questa risorsa tradizionale.

Nei paesi più piccoli, normalmente i giorni dipendono da accordi tra i Comuni per non sovrapporsi.

In alcuni luoghi, addirittura, almeno i banchi legati al comparto alimentare sono sempre presenti.

Non sempre, però, è possibile frequentarli: lavoro, studi e impegni fanno da deterrente a questa tradizione popolare e commerciale.

Ecco allora i 5 fantastici trucchi per risparmiare molto al mercato rionale sotto casa

Il primo incredibile trucco è la costanza: se si inizia a frequentare con assiduità un determinato banco, spesso si entrerà in confidenza con il venditore.

A questo punto, su accordi molto semplici, si potrà ottenere il migliore sconto possibile, oppure a parità di prezzo merce di qualità migliore.

Non si dimentichi che al mercato è possibile “contrattare” in qualche misura il prezzo.

Il secondo trucco consiste nell’orario di frequenza.

Se non si hanno particolari pretese sulla varietà di frutta e verdura, infatti, andando verso fine mattinata si potranno acquistare ortaggi a prezzo ribassato.

Il terzo trucco riguarda la merce che acquistiamo.

Se si cercano frutta e verdura di stagione, rispetto alle primizie o al cibo esotico, il prezzo sarà minore, a prescindere dall’orario.

Il quarto trucco riguarda il tessile: tutto ciò che riguarda i tessuti può essere acquistato a prezzo inferiore comprando direttamente la pezza.

Un esempio possono essere le tende di casa.

Per realizzarle basta, infatti, acquistare la metratura adatta di tessuto e fare delle semplici cuciture.

L’ultimo trucco consiste nella ricerca: prima di acquistare in un banco, è consigliabile fare un giro in tutto il mercato, per verificare il prezzo della merce e non acquistare ad un prezzo maggiorato.

Ecco svelati tutti i 5 fantastici trucchi per risparmiare molto al mercato rionale sotto casa, non resta che applicarli!