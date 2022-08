Con i social media non è difficile cambiare i propri standard di bellezza. Ci sono nuove mode in continuazione. Dalle sopracciglia alle unghie, le star e le influencer ci danno sempre nuovi spunti. Sicuramente, una delle mode più frequenti degli ultimi tempi sono le ciglia finte. Ma per avere delle ciglia folte e lunghe possiamo anche aiutare quelle naturali.

Per avere ciglia che ci donino uno sguardo intenso possiamo provare diversi prodotti naturali. Anche alcune tecniche ci aiuteranno a far sembrare le nostre ciglia naturali più folte. Inoltre, dobbiamo evitare alcune azioni perché potremmo rovinarle.

Non stressiamole

Per prima cosa dobbiamo prendercene cura. Le ciglia lunghe sono in parte date dalla genetica, ma anche da quanto ce ne prendiamo cura. Infatti, dobbiamo evitare alcune azioni, perché potremmo rovinarle definitivamente.

Per prima cosa strucchiamole sempre, meglio se con prodotti a base di olio o acqua. Cerchiamo prodotti delicati, per evitare di rovinare anche gli occhi.

Anche il mascara waterproof potrebbe rovinare le nostre ciglia, poiché più aggressivo. Proviamo a utilizzarlo solo se estremamente necessario. Infine, usiamo poco il piegaciglia, perché potrebbe creare uno stress e quindi ridurne la crescita.

Tra i rimedi naturali per far crescere le ciglia troviamo sicuramente l’olio di ricino. Esso, infatti, ha delle proprietà che rendono più forti le ciglia. Oltre a nutrirle e renderle più sane, diventano anche più lucide.

Ecco come avere le ciglia lunghe e folte con rimedi naturali

Allo stesso modo possiamo utilizzare anche l’olio di cocco. Infatti, essendo ricco di acidi grassi, rende le ciglia più sane. Questo olio idrata e nutre, favorendo la crescita. Non è solo perfetto per le ciglia, ma anche per capelli e sopracciglia. Ci basterà metterne qualche goccia sulle ciglia e massaggiare con movimenti circolari.

Ricordiamoci di farlo tutte le sere per avere un migliore risultato. Non tutti sanno, inoltre, che anche l’olio di oliva è un ottimo rimedio naturale. Applichiamolo la sera prima di andare a dormire e lasciamolo agire tutta la notte.

Infine, non dimentichiamoci assolutamente che la bellezza viene anche dall’interno. Per questo è importantissimo assumere la giusta quantità di vitamine. In particolare A, B ed E avrebbero un ruolo fondamentale nella crescita e il mantenimento delle ciglia.

Per ciglia folte e sane proviamo, poi, a mangiare frutta secca, broccoli e avocado. Infatti, questi alimenti sono ricchissimi di queste vitamine e ci farebbero avere delle ciglia naturali lunghe e sane.

Dunque, ecco come avere le ciglia lunghe e folte in modo totalmente naturale.

Lettura consigliata

Eliminare le macchie scure del viso in estate con rimedi naturali