Si avvicina inesorabile Ferragosto e le idee per un buon pranzo non possono mancare. Queste ultime settimane hanno messo tutti a dura prova con le alte temperature diffuse in tutta Italia. L’unico sollievo per molti è stato quello di organizzare i giorni di festa, ma è così facile pensare e organizzare proprio tutto?

A volte qualche idea può non venire subito, soprattutto se si tratta del cibo. In questa festa, che ha le sue origini nell’Antica Roma, ci sono una serie di momenti da considerare. Tanti festeggiano a partire dal 13 agosto, il 14 agosto lo si tiene libero per divertirsi fino a notte fonda oppure arrivare all’alba del 15. In queste occasioni servono idee per menu estivi e appropriati.

Un ideale primo piatto per Ferragosto può essere la calamarata di cozze con pecorino. La calamarata è un tipo di pasta che può andar bene per diverse occasioni. Quindi, perché non prepararne una ricetta da gustare durante il pranzo del 14 o del 15 agosto? Ecco come si fa.

Primo piatto per Ferragosto è la calamarata con cozze e pecorino

In circa 30 minuti è possibile preparare un primo piatto delizioso per 4 persone. Gli ingredienti necessari per questa ricetta molto gustosa sono i seguenti:

500 g di pasta calamarata;

250 g di pomodorini;

1 kg di cozze;

olio;

aglio;

sale;

pecorino.

Come preparare la calamarata con cozze e pecorino

Pulire le cozze attentamente e metterla in padella per farle aprire. Prendere il delizioso sughetto e metterlo da parte. Nel frattempo, far rosolare olio e aglio prima di aggiungere i pomodorini tagliati a pezzetti. Dopo pochi minuti, aggiungere le cozze sgusciate e il sugo. Quest’ultimo non ha bisogno dell’aggiunta di sale essendo già molto saporito così com’è.

Preparare la pasta in acqua salata e poi aggiungerla alla padella per insaporirla con tutto il resto degli ingredienti. Soltanto alla fine si aggiunge il pecorino e il prezzemolo. In questo modo il piatto otterrà un mix di sapori e di odori fuori dal comune.

Le calorie

Molte persone sono a dieta anche e soprattutto nel mese di agosto. Ma non bisogna temere di mangiare troppo con questo primo piatto. Infatti, le calorie si aggirano attorno a 220 a porzione. Carboidrati, sapore di mare, pomodorini faranno bene. Naturalmente, sarà meglio abbinare questo piatto con frutta e verdura in abbondanza.

