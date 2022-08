Prepararsi ad un concorso pubblico equivale ad accrescere le opportunità di vincerlo. Un’opportunità di lavoro non da poco per chi ha il diploma. E sono davvero tanti i bandi dell’ultimo periodo.

Spesso non è facile essere a conoscenza di tutti quelli disponibili ed è per questo che sarebbe bene restare informati.

Anche perché in Italia ci sono non pochi comuni che sono alla ricerca di figure che possano coprire alcune posizioni all’interno dei propri organici lavorativi. Eccone un esempio.

Per lavorare in Emilia Romagna questo concorso scade ad agosto

Il Comune di Finale Emilia, in provincia di Modena, terrà un concorso pubblico per esami per coprire tre posti da istruttore amministrativo. In relazione a queste posizioni si fa riferimento a situazioni a tempo pieno e indeterminato. La categoria professionale è C. Tra i requisiti relativi al titolo di studio c’è, per l’appunto, riportata la necessità di avere un diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale.

Serve, cioè, un titolo che consenta un’eventuale ed ipotetica iscrizione all’università. Richiesta anche la patente B e il saper usare le apparecchiature informatiche più diffuse. Tra i requisiti presente anche la conoscenza dell’inglese.

Quando scade questo concorso pubblico

La domanda di partecipazione va inoltrata entro le ore 12 del 25 agosto 2022, come riportato sul sito dell’ente. Le modalità di presentazione indicate sono la raccomandata A/R e via PEC. Le modalità e tutti gli altri dettagli sono indicati nel bando. Prevista una prova preselettiva qualora i partecipanti fossero più di 70, con un quiz a risposta multipla.

I primi 60 potranno partecipare alle altre due prove: una scritta e una orale. Per quel che riguarda gli argomenti oggetto delle prove, le modalità e l’attribuzione dei punteggi si rimanda sempre al bando.

Come scaricare il bando

Per scaricare il bando bastano pochi passaggi. Serve, infatti, accedere al sito del Comune di Finale Emilia e successivamente andare sulla voce l’Amministrazione. Qui, tra le altre, c’è anche l’opzione di accedere alla sezione Bandi di Concorso. Basterà cliccare su quest’ultima per raggiungere una lista di comunicazioni, in cui si dovrà individuare il concorso per la copertura di 3 posti da istruttore amministrativo. Da lì si potrà scaricare tutta la documentazione, bando compreso. Il consiglio è, ovviamente, quello di leggerlo con grande attenzione, qualora si abbia intenzione di partecipare. Nella sezione è presente anche il facsimile della domanda di ammissione.

Per lavorare in Emilia Romagna con il diploma, dunque, vale la pena farsi trovare pronti per questo concorso pubblico.

Attenzione, inoltre, a un altro concorso pubblico indetto dall’ASL 3 della Liguria. Anch’esso è riservato ai diplomati.

