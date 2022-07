Ecco come avere l’abbronzatura più invidiata di tutta la spiaggia anche se abbiamo la pelle chiara

Sicuramente, l’abbronzatura è un tema “scottante” per molti di noi. Essendo una moda in voga da tantissimi anni e facendo sentire molti di noi più belli e rilassati, certamente abbiamo a che fare con un argomento importante per il periodo estivo. C’è da dire, però, che ottenere un colore scuro e dorato non è esattamente semplice per tutti. Infatti, non tutti hanno la fortuna di avere una pelle che si abbronza in pochi giorni. E molti faticano a raggiungere la tonalità che desiderano.

Sicuramente, i giorni trascorsi a prendere il sole possono fare la differenza. E possono aiutarci, senza alcuna ombra di dubbio, ad avere quel colorito che tanto ricerchiamo. Al tempo stesso, però, dovremmo assolutamente mettere in pratica alcuni piccoli trucchi che faranno risaltare la nostra abbronzatura. In questo modo, potremo andare in giro durante l’estate a testa alta, felici del risultato che stiamo mostrando a tutti.

Ottenere il colorito che sogniamo da sempre potrebbe essere più semplice grazie a dei piccoli segreti da sfruttare

Come appena sottolineato, quindi, se vogliamo raggiungere dei risultati soddisfacenti, potremmo mettere in pratica alcuni trucchi davvero geniali. Per esempio, potremmo puntare su alcuni rimedi della nonna e testarne l’efficacia durante questa stagione. Inoltre, potremmo mettere in atto alcuni accorgimenti che sicuramente ci aiuteranno e potranno fare la differenza. In primis, proviamo a puntare sul balayage. Una spruzzata di biondo sulle punte dei capelli, infatti, potrebbe fare davvero una differenza enorme. In questo caso, la tonalità della chioma andrebbe ad esaltare l’iniziale abbronzatura, facendola sembrare più brillante e dorata.

Oltre al colore dei capelli, poi, dovremmo assolutamente pensare anche al trucco sul volto. Infatti, moltissime persone tendono a coprire il viso con colori forti e marroncini per sembrare più abbronzate. Ma non c’è nulla di più sbagliato. In questo caso, piuttosto, usiamo degli ombretti dorati o molto chiari, che facciano sembrare il colore della pelle ancor più scuro e abbronzato.

Ecco come avere l’abbronzatura più invidiata di tutta la spiaggia anche se abbiamo la pelle chiara

Il colore dei costumi e dei copricostumi che portiamo in spiaggia, poi, farà anch’esso il suo lavoro in questo caso. Infatti, puntiamo sempre su costumi e copricostumi di colore chiaro. In particolar modo, il beige potrebbe far sembrare la tonalità della pelle più dorata e brillante. Ma non è finita qui. Altro aspetto fondamentale, in questo caso, sarà la cura della pelle. E, in particolar modo, dovremmo concentrarci sulla sua idratazione. Infatti, una pelle idratata e tonica sembrerà più compatta e, di conseguenza, lo sarà anche la nostra abbronzatura. Questo discorso vale anche per l’abbronzatura iniziale, perciò dovremmo iniziare da subito. E, per quanto riguarda il modo di idratare, confrontiamoci con un esperto per essere sicuri di farlo nel modo giusto. Dunque, ecco come avere l’abbronzatura più invidiata di tutta quanta la spiaggia con questi semplici e pratici accorgimenti.

