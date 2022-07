Quando torniamo a casa dopo aver fatto la spesa, la tendenza più comune è una sola. Aprire il frigo e sistemarvi gli alimenti un po’ a caso, secondo il nostro ordine mentale, senza seguire particolari regole.

In realtà lo facciamo perché non sappiamo che anche la disposizione degli alimenti in frigo potrebbe incidere sulla qualità dei cibi. Ma andiamo più a fondo e capiamo meglio cosa significa tutto ciò.

Non solo una questione di spazio

Organizzare in modo intelligente lo spazio presente in frigo non è importante solo in termini di spazio. Di certo, sistemare gli alimenti con criterio ci aiuterà a inserirvi più cose e a farlo al meglio.

Questo, però, non sarà l’unico vantaggio che trarremo mantenendo l’ordine in frigo.

Conservazione degli alimenti e aumento della bolletta

Oltre a pregiudicare la durata degli alimenti, riempire il frigo senza una logica può incidere anche sulla bolletta. Pochi sanno, infatti, che più riempiremo il frigo, più l’aria fredda farà fatica a circolare. Ciò vuol dire che il consumo elettrico aumenterà, e noi spenderemo più soldi, soprattutto di questi tempi.

Pochi lo sanno ma ecco come bisognerebbe disporre gli alimenti in un frigorifero normale, piccolo o americano

Innanzitutto, ricordiamoci di non mettere mai in frigo gli alimenti caldi. Per la nostra sicurezza e per mantenere alta la temperatura in frigo, dovremo riporli all’interno di quest’ultimo solo quando saranno freddi.

Ecco come organizzare i diversi ripiani

Gli scomparti dello sportello raggiungono anche una temperatura di 10-15 °C, a differenza della parte bassa del frigo. Quest’ultima è la più fredda e solitamente arriva a 4 °C.

Nei ripiani dello sportello, quindi, dovremo mettere gli alimenti che avranno bisogno solo di un leggero refrigerio. Stiamo parlando di bibite e burro, ad esempio.

In alto, invece, potremo sistemare uova, formaggi e yogurt.

Potremo collocare i formaggi anche al centro, insieme a salumi, sughi, cibi già cotti e simili.

Nella sezione più bassa, invece, conserveremo carne, pesce e altri cibi non cotti. Per capirci, dovremo sistemarli nel piano posto sopra ai cassetti, quelli destinati al contenimento di frutta e verdura. Pochi lo sanno ma ecco come bisognerebbe disporre gli alimenti nel frigo per mantenerlo al meglio a lungo.

Infine ricordiamoci di non mettere in frigo alcuni tipi di frutta e verdura, altrimenti li danneggeremo prima del tempo.

Le regole sono praticamente le stesse per i modelli di frigorifero più piccoli, più adatti ad appartamenti dalle dimensioni ridotte.

E le stesse indicazioni varranno, in linea generale, anche per il frigorifero americano, dotato di distributore di acqua e ghiaccio. Per sicurezza, però, sarà bene leggere sempre attentamente le istruzioni relative al frigo acquistato.

