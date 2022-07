Molte volte chi decide di intraprendere una dieta vegetariana o vegana si ritrova a far i conti con chi non è d’accordo o pensa che l’alimentazione si basi solo sulla verdura. In realtà non è così, perché esistono tante varianti che possono essere adottate dai vegetariani o dai vegani e restano comunque buonissime. Ad esempio, un alimento molto utilizzato nella cucina veg è il tofu. È ottenuto dai semi di soia, infatti si ottiene partendo dal latte di soia. Per la nostra salute farebbe tanto bene, in quanto è privo di colesterolo. Inoltre è anche ricco di potassio e non ha lattosio, può essere quindi consumato da chi ha intolleranze.

100 g di prodotto apportano circa 145 kcal e hanno questi valori nutrizionali:

70 g di acqua;

4 g di carboidrati;

8 g di grassi;

15 g di proteine.

Il suo profilo nutrizionale sembrerebbe essere buono. Ma ora andiamo a vedere come applicare quest’ottimo alimento in cucina.

Da provare questo secondo piatto vegano con poche calorie veloce da preparare e consumare anche freddo

Andremo a vedere la ricetta di un burger fatto proprio con il tofu. Come prima cosa è necessario avere tutti gli ingredienti a portata di mano. Ciò che ci servirà saranno:

250 g di tofu;

50 g di olive;

1 cucchiaio di pangrattato;

olio EVO;

spezie a piacere;

basilico e pepe.

Il tofu tende a trattenere acqua, quindi come prima cosa lo tamponiamo, su un tagliere, con un po’ di carta per toglierne l’eccesso. A questo punto possiamo tagliarlo a quadretti e lo mettiamo all’interno di un mixer con tutti gli altri ingredienti: olive (meglio se denocciolate), basilico, una manciata di pepe e sale. Chi vuole, a piacimento, può aggiungere alcune spezie. Ci starebbero bene la curcuma oppure una spolverata di curry. Saremo pronti, quindi, per mixare tutto. Una volta ridotto tutto a piccoli pezzetti andiamo ad aggiungere il pangrattato e il cucchiaio d’olio. Mescoliamo di nuovo tutto fino a quando non sarà possibile lavorare l’impasto a mano.

Procediamo con l’impastare e andiamo a formare delle piccole circonferenze. Continuiamo così fino a quando gli ingredienti non saranno terminati. Poggiamole su una teglia con carta forno. Si possono cuocere infatti al forno, ma anche in padella escono buonissimi. Si aggiunge un filo d’olio e si mettono i nostri burger a cucinare lasciandoli per qualche minuto a lato. Una volta che sono cotti sono pronti per essere serviti con una buonissima insalata di pomodori o cetrioli. Da provare questo secondo piatto vegano veloce da proporre ad amici e parenti per una cena o una pranzo in compagnia.

Lettura consigliata