I capelli rispecchiano in pieno la nostra personalità, mossi, ricci o lisci, conferiscono quel tratto particolare a ognuno di noi. I tagli, poi, rendono ancora più affascinante il viso, facendoci sentire più belle e a nostro agio. Qualsiasi sia la nostra piega naturale, l’importante è mantenerli curati e morbidi, utilizzando dei prodotti mirati che rispettino il cuoio capelluto e la chioma.

Quindi, se notiamo doppie punte o capigliature che ricordano la paglia, sarà meglio correre dal parrucchiere per metterli a posto. Solo attraverso un trattamento adeguato potremo sfoggiare capelli meravigliosi, come da copertina. Non sempre, però, abbiamo tempo o disponibilità per andare a fare una piega e dobbiamo accontentarci del nostro phon e spazzola.

Chi vorrebbe capelli lisci spaghetto spesso passa ore davanti allo specchio con piastre roventi, pur di ottenere il risultato sperato. Ma con l’arrivo del caldo diventa sempre più difficile stare vicino delle fonti di calore, per non parlare dei possibili danni che a lungo andare potremmo notare. Questo non vuol dire rinunciare alla possibilità di avere l’acconciatura che desideriamo, ma semplicemente cambiare tattica.

Ecco come avere capelli lisci perfetti e lucidi come dal parrucchiere con questi rimedi naturali che eliminano anche l’effetto crespo

Una tecnica che non prevede l’uso di piastra consiste nell’applicare un nastro, chiamato “Kardoune”, che troveremo facilmente in vendita on line o nei negozi specializzati. Basterà fare una semplice coda di cavallo bassa e avvolgerla con questo particolare tessuto per tutta la notte. Dovremmo lasciare i capelli leggermente umidi e la mattina distribuire il classico olio di lino per tutta la lunghezza, in modo che l’effetto liscio possa durare nel tempo.

A casa basterà applicare alcuni ingredienti naturali, che potrebbero favorire un capello più liscio e ben nutrito, grazie alle sostanze contenute. Ad esempio, l’uovo, ricco di fibre, potrebbe rendere la chioma decisamente più lucida e morbida, per questo potremmo mescolarlo con l’olio d’oliva per eliminare anche l’effetto crespo.

Mescoliamo un uovo e un bicchiere di olio, aumentiamo le quantità se i capelli sono molto lunghi, poi facciamo un impacco da tenere un ora in posa prima di sciacquare. Insieme all’uovo versiamo in una ciotola 2 tazze di latte, anch’esso utile per domare il crespo, lasciamo agire per 30 minuti, avvolgendo i capelli con carta trasparente.

Ingredienti in dispensa

Se in dispensa abbiamo banane e papaya, non perdiamo l’occasione per fare un impacco estremamente nutriente e lisciante. Usiamo entrambi gli ingredienti nella stessa quantità e aspettiamo 45 minuti prima di risciacquare la maschera.

Aiuterebbe a eliminare i nodi e rendere i capelli lisci l’olio di semi di broccolo, da mescolare insieme a poche gocce di olio essenziale. Applichiamolo sui capelli massaggiandoli e facciamo uno shampoo solo la mattina successiva. Con una spazzola lisciante sarà più facile e veloce avere i capelli che abbiamo sempre desiderato.

Dunque, ecco come avere capelli lisci perfetti e lucidi senza perdere tempo con la piastra, ma affidandoci a dei prodotti naturali.

