Mantenere i capelli in ordine è una questione di stile. Che siano ondulati, lisci, ricci, l’importante è avere cura della loro salute.

Per questo, esistono di norma dei suggerimenti utili da seguire, per evitare che cute e capello possano indebolirsi. La scelta dei prodotti giusti è importante proprio per donare i giusti nutrimenti ed averli sani nel tempo.

Per averli sempre profumati non abbiamo bisogno di pulirli frequentemente, anzi, quest’azione potrebbe peggiorare la situazione. Ma il problema è spesso l’asciugatura, perché con solo phon e spazzola impieghiamo una vita per sistemarli a dovere. Oltre a poter usare bigodini di nuova generazione e arricciacapelli, per conservare a lungo l’acconciatura è un utile strumento la piastra per capelli.

Come scegliere la migliore piastra per capelli per avere risultati favolosi e risparmiare

Il momento dell’acquisto non è sempre così semplice, perché il mercato offre davvero molta scelta. Gli scaffali dei negozi specializzati sono colmi di questi piccoli elettrodomestici, ma è raro capire le differenze. Le cose che notiamo sono il prezzo, il colore e il lato estetico della piastra, tralasciando le vere caratteristiche della piastra.

Il primo elemento da non trascurare, anzi forse quello decisivo per la scelta, è il principio di funzionamento e rivestimento del prodotto. A seconda del materiale e del tipo di tecnologia, potremmo avere dei risultati più duraturi ed efficaci, risparmiare qualche euro sulla bolletta e sull’acquisto della piastra.

I materiali che rivestono le placche interne, che andranno in contatto con i nostri capelli, possono essere di vario tipo. La ceramica permette una diffusione del calore uniforme e non stressa le ciocche. Il titanio sembra essere più resistente e adatto a chi soffre di allergie particolari. La tormalina, invece, ha un’azione ionizzante che può contrastare il crespo.

Spesso, in aggiunta a questi materiali, troviamo sostanze che fanno brillare e splendere ancora di più la chioma, come olio di Argan e cheratina.

Nuove tecnologie

Oltre al classico sistema di calore che fuoriesce dalle placche, adesso è possibile acquistare le piastre a vapore o infrarossi. Queste ultime sembrano aggredire di meno il capello, perché hanno un approccio più delicato e meno invasivo. Inoltre, esistono anche quelle agli ioni, che rendono i capelli morbidi e lucenti.

I costi possono variare a seconda della tecnologia che scegliamo, da circa 70 euro in su. Ma dobbiamo valutare altri fattori, anche se il prezzo potrebbe sembrare alto, scegliere piastre di qualità e robuste vuol dire per anni noni acquistarne altre.

Inoltre, se acquistiamo le piastre con le estremità arrotondate, potremo usarla anche per rendere i nostri capelli ricci o mossi. La grandezza e la praticità del modello potrebbero determinare la nostra scelta, di certo, se abbiamo i capelli corti, non avremo bisogno di piastre troppo grandi e ingombranti.

Ecco come scegliere la migliore piastra per capelli per avere risultati favolosi e risparmiare sull’acquisto di un prodotto che non va incontro alle nostre esigenze.