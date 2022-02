Non sempre possediamo i capelli che desideriamo e ci ostiniamo ad usare prodotti chimici, piastre e arricciacapelli per ottenere l’effetto che vogliamo.

Avere una chioma voluminosa potrebbe valorizzare il nostro viso, magari svecchiandoci un po’ e risaltando i nostri lineamenti. L’unica soluzione che spesso ci prospettiamo è andare dal parrucchiere e richiedere l’acconciatura più di tendenza e adatta al nostro capello. Ma perché non farlo comodamente a casa e risparmiare qualche euro in più? Non è detto che sia impossibile e con delle semplici tecniche potremo sfoggiare delle onde da capogiro.

Prima dovremo trattarli con uno shampoo che rispetti la nostra cute, un balsamo di ottima qualità, che li renda morbidi e facilmente pettinabili.

Prima di usare il phon, inoltre, sarebbe comunque opportuno applicare uno spray o una crema per proteggerli dal calore, senza danneggiarli.

Come avere capelli mossi e voluminosi senza ferro e schiuma con queste semplici mosse veloci che non li rovinano

Un metodo molto veloce, che non necessita di nessuno strumento, consiste nell’usare semplicemente le dita.

Creiamo delle ciocche, più saranno, più li avremo mossi e corposi, attorcigliamo ogni ciocca di capelli al dito, mentre eseguiamo il movimento puntiamo il phon a debita distanza.

Ripetiamo più volte il procedimento per lo stesso ciuffo e per tutti gli altri, infine capovolgiamo la testa per rompere le ciocche attorcigliate.

Se abbiamo più tempo, il modo più efficace è sicuramente fare 2 trecce quando i capelli sono ancora caldi dall’asciugatura. Facciamole all’altezza delle orecchie se abbiamo i capelli lunghi, mentre partiamo dalla radice se li abbiamo particolarmente corti e lasciamole per almeno 5-6 ore.

Se in casa abbiamo le ciambelle che si usano per realizzare lo chignon, potremo fare delle onde uguali a quelle del parrucchiere. Usiamone di più se vogliamo un mosso che duri a lungo. Nel caso in cui ne abbiamo solo 2, facciamo altrettante code alte e avvolgiamo la ciocca intorno la ciambella, all’interno del buco, fissandola con una forcina. Continuiamo l’asciugatura e rimaniamo per un paio d’ore con questa strana acconciatura prima di togliere ogni cosa.

Altri 2 modi

Un modo bizzarro per creare l’effetto mosso è usare dei calzini, magari quelli spaiati, che non sappiamo mai come riciclare.

Asciughiamo i capelli, poi creiamo 4 ciocche distinte, avvolgiamole con l’aiuto delle dita, come fossero dei bigodini, e usiamo il calzino per sigillarle e fermiamoli con un elastico. Dopo almeno 2 ore avremo i capelli che tanto desideriamo.

Infine, potremmo usare una fascia o la cintura dell’accappatoio per avvolgere i vari ciuffi attorno e completare l’asciugatura con il phon, per delle onde leggere e morbide.

