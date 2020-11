Ecco come avere basilico sempre fresco in cucina coltivandolo nei fondi di caffè

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il basilico è una delle aromatiche mediterranee più utilizzate nella cucina italiana e addirittura nei drink. Il più delle volte lo dobbiamo aggiungere fresco e sminuzzato a fine cottura, per profumare minestre, carni, salse e sughi. Ma quello che si trova d’inverno al supermercato, spesso, è biancastro e troppo lieve di sapore, rispetto a quello che si può acquistare nelle belle stagioni.

Ma con un pò di pazienza si può rimediare a casa, propria, risparmiando. Ecco come avere basilico sempre fresco in cucina coltivato nei fondi di caffè, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Trapiantare bene con un pò di pazienza

Basta trapiantare un mazzetto di basilico venduto con terra e radici, in un vaso capiente. I fondi di caffè devono seccare frantumati su un vassoio, in modo da non sviluppare muffe.

Una volta mescolata la terra che avvolge il basilico coi fondi di caffè, non bisogna preoccuparsi di tenere il vaso in cucina. Perché quello con i fondi di caffè diventa un terriccio molto speciale. Non piace agli insetti in generale, nessuno vi prenderà dimora.

Ecco come avere basilico sempre fresco in cucina coltivato nei fondi di caffè

Il mazzetto di basilico con le radici, oppure il minuscolo vasetto nero di plastica che contiene vari germogli, hanno vita contata. Dobbiamo attrezzarci per il trapianto veloce, se non vogliamo vederli morire nel giro di quattro giorni.

I germogli hanno bisogno di spazio e di terra, per crescere. Se li teniamo nel vaso di plastica, durano al massimo dieci giorni, perché le piantine si disturbano tra loro. Bisogna, dunque, prendere un vaso profondo e grande e trapiantare i germogli separandoli, da soli o a due a due.

Il terriccio, mescolato ai fondi di caffè, è profumato, dunque, il vaso conservato in cucina, sul lavandino o su un davanzale, non darà fastidio a nessuno.