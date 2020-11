Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi ama un pasto serale delicato e soprattutto leggero, l’alternativa alla minestra vegetale che proponiamo oggi, lo sformato di fiocchi d’avena, è la soluzione ideale. Non appesantisce, si può gustare anche il giorno dopo, è superleggero ma ricco di fibra.

È anche particolarmente invitante. Un modo diverso di gustare l’avena, solitamente aggiunta al latte o alle minestre. Ecco la ricetta completa a cura degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Un ripieno candido dal sapore angelico

Un piatto serale delicato e leggero è lo sformato di avena, arricchito da un ciuffo di ricotta. Da gustare con, o senza, la nota piccante al peperoncino.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 300 grammi di fiocchi d’avena,

b) 1/2 l di latte;

c) un quarto di acqua;

d) tre uova;

e) 50 grammi di ricotta;

f) scorza di limone e cannella;

g) olio extravergine d’oliva;

h) sale, peperoncino.

Prepariamo innanzitutto la crema all’avena, cercando di ricordare come la facevano le nostre nonne. Asciugando i liquidi, in modo da ottenere un composto piuttosto denso.

Lasciare intiepidire lontano dai fuoco, aggiungere la ricotta sbriciolata, i tuorli d’uovo sbattuti. Ora è il turno della scorza di limone grattugiata, infine delle spezie.

Aggiustare, quindi, con un pizzico di sale, aggiungere un pizzico di cannella, uno di peperoncino e un cucchiaio di olio. Amalgamiamo con cura gli ingredienti con un cucchiaio di legno e completiamo l’opera con gli albumi montati a neve ben soda.

Mescoliamo ora tutto con cura, con movimenti leggeri dal basso verso l’alto, in modo da incorporare aria nell’impasto. Versiamo, infine, il composto in una pirofila leggermente unta d’olio. Mettiamo subito a cuocere in forno a calore moderato, per una mezzora. Attendere sino a che si sia formata una crosticina dorata. Servire tiepido.